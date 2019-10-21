«Весь город, почти 8 тысяч человек!»: Ольга Бузова «сократила» население Казани в 150 раз

В воскресенье, 20 октября, в 21.00 на парковке одного из торговых центров Казани выступила певица, бизнес-вуман и телеведущая Ольга Бузова. Мероприятие было приурочено к открытию обновленного ТЦ. По некоторым данным на концерт пришло более 7,5 тысяч человек.

Утром в день выступления певица поздоровалась с жителями Татарстана фотографией в одном полотенце.

- Мои хорошие, доброе утро. Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов – Казани. Соскучилась по всем вам. Сегодня вечером жду своих людей на концерте. Ваша Оля, - написала Бузова на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/buzova86

«МОИ ЛЮДИ ВСЕГДА ЖДУТ МЕНЯ ПОСЛЕ КОЦНЕРТА»

На концерте Ольга исполнила все свои хиты. Однако фанатов она порадовала не только ими, но и своими откровенными нарядами.

Фото: instagram.com/buzova86

Некоторые из пришедших, правда, заметили, что временами во время песен пропадал звук. В целом же людям концерт понравился. Сотни казанцев опубликовали видео с него на своих соцстраницах.

- Казань. Мои люди всегда ждут меня после концерта, и я стараюсь по максимуму уделить им внимание. Спасибо вам за любовь и поддержку. Я никогда не устану это повторять, - написала певица в Instagram после выступления.

buzova86 Толпа фанатов пытается прорваться к Бузовой

К посту Ольга прикрепила видео, на котором видно, как десятки ее поклонников (среди которых преимущественно женщины разных возрастов) за забором кричат ее имя и пытаются дотянуться до звезды. Бузова, в свою очередь, фотографируется с некоторыми из них, благодарит всех за внимание, а в конце начинает танцевать, когда толпа исполняет одну из ее новых песен – «Вот она я».

«ДЕМОГРАФИЯ» ПО БУЗОВОЙ

После концерта Ольга опубликовала своей соцстранице несколько сторис, в которых она восхитилась красотой Казанского Кремля. А в гостинице, куда певица проехала отдохать после выступления, она вновь окунулась в эмоции от прошедшего мероприятия.

- Сегодня был потрясающий концерт. Просто на одном дыхании. Весь город – почти 8 тысяч человек. Это самый настоящий кайф. Я вас люблю! – сказала Бузова, при этом «сократив» численность жителей Казани в 150 раз! Отметим, в столице Татарстана проживает порядка 1,2 миллиона человек.

Как оказалось, в этот раз Бузова не смогла прогуляться по Казани. Однако из столицы Татарстана она все же увезла сувениры – три чак-чака, казылык и вяленую утку.