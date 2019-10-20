2019-10-20T10:36:07+03:00
Спорт

“Состояние тяжелое, но стабильное”: 17-летний игрок молодежной команды казанского “Рубина” уже несколько суток находится в реанимации

Вячеслав Фомин получил тупую траму живота и потерял много крови после неудачного столкновения на поле
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба футбольной команды "Рубин"Фото: пресс-служба футбольной команды "Рубин"
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В пятницу, 18 октября, на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе “Спартак” 17-летний игрок молодежной команды казанского “Рубина” Вячеслав Фомин неудачно столкнулся с соперником. Молодой человек самостоятельно покинул поле, но некоторое время спустя его самочувствие ухудшилось и спортсмен был госпитализирован.

Уже в больнице Вячеславу диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Так он провел более суток.

- Сейчас его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное, - сообщает пресс-служба команды.

Вячеслав Фомин до сих пор находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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