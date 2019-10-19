2019-10-19T01:07:46+03:00
Общество

"Завуч начала орать и материться": Ученик нашел в компоте муравья и вызвал гнев руководства школы

Очередной скандал произошел в Набережных Челнах
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Татарстан с начала учебного года буквально погряз в школьных скандалах. Очередной инцидент произошел в Набережных Челнах. Во время обеда один из учеников нашел в стакане с компотом муравья.

- Сегодня мой ребёнок пришёл со школы и рассказал что произошло. Им в столовой давали компот и одному из детей попался муравей в стакане, о чем он сообщил классному руководителю. Та в свою очередь показала это завучу, который был в столовой. Завуч начала орать и материться и всё это на глазах у детей. Мой ребёнок и так отказывается питаться в столовой, а после увиденного тем более. Качество школьного питания оставляет желать лучшего, конечно, но мне, как родителю, не понятна реакция завуча, как можно выражаться при детях! - написала жительница татарстанского автограда в соцсетях.

Комментируя произошедшее в соцсетях, пользователи интернета отметили, что ничего плохого не произошло. Раньше, по их словам, в еде в школьных столовых находили и более странные вещи.

"Там ещё лобковой волос рядом же. А так, в таких компотах всегда насекомые бывают, сухофрукты поставляются в мешках. И да, муравей же не таракан, в детстве даже помню ели их".

"Муравей ему попался, бедненький, не умер? Нас раньше кормили в столовых школьных, - булки и котлеты падали на пол, подули и ели холодными, и ничего, все выжили, порой добавки просили, неженки такие стали, растите тепличные растения, задумайтесь кем они станут, если муравей в еде их пугает? Выковырял пальцем, и жуй дальше".

"Один несчастный муравей наделал столько шуму? Люди, вы дружите с головой? Я имею в виду и ребёнка, и маму, и завуч. Что за истерия происходит в среде родительской? Чуть ребёнок поцарапал ножку по недогляду воспитателя - давай орать. Чуть муравья не съел - снова вопли. Родители, вы не задумывались о том - может вы сами стали двинутыми на голову со всей вашей заботой и любовью?".

"Я в школе тарелку с кашей переворачивал, а она не падала, вместо супа была вода с куском капусты и чай (вода покрашенная), ничего, живой и здоровый! Еще и двух детей родил, муравьи они везде, тем более в компоте, они любят сладкое".

Нашлись и те, кто поддержал автора сообщения. По их словам, люди за школьное питание деньги платят, за которые детей должны кормить нормальной пищей, а не компотом с муравьями.

"Если бы и ваш ребенок оказался бы в такой ситуации, уверена, вы бы так же отреагировали бы. Вы же за это деньги платите, неужели вам все равно как ваших детей там кормят?".

"Воспитатели называется, надо было спокойно дать другой стакан, и нечего истерить,ребенка унижать".

"Все в шутку превращаете! А действительно,чем кормят детей, это же ужас! Шутники, а вы смогли бы выпить этот компот? С муравьями,волосами...".

Отдельно в комментариях отметили, что хоть в ситуации замешан и завуч школы, но достаться может классному руководителю школьника. Жители Набережных Челнов попросили не наказывать педагога, который, по сути, к появлению муравья и других предметов в стакане не имеет никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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