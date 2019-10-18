Спартак - Рубин 19 октября 2019: казанцы 9 лет не могут обыграть красно-белых в Москве, но хотят испортить дебют Тедеско

Чемпионат России по футболу возвращается после паузы на матчи сборных. В 13-м туре казанский "Рубин" попробует закрепиться в середине турнирной таблицы. Правда, сделать это будет непросто. В соперниках у подопечных Шаронова значится московский "Спартак".

Красно-белые сейчас находятся в глубоком кризисе. "Спартак" проиграл пять последних матчей в чемпионате страны и рухнул на 12 место в турнирной таблице. "Рубин" с теми же 14 очками в активе расположился на строчку выше.

Матч с "Рубином", кстати, станет первым для "Спартака" под руководством нового главного тренера - Доменико Тедеско, который возглавил красно-белых только в начале недели. В его тренерской карьере значится, по факту, только один серьезный клуб - немецкий "Шальке". Так что предсказать, как именно будет играть "Спартак" - сложно.

- Понятно, что мы не владеем информацией, как будет играть "Спартак". Есть только информация, как играл "Шальке". Сейчас делаем больше акцент на свою игру. Все равно есть определенная информация по "Спартаку". Я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют, но изменения будут, потому что новый главный тренер их в любом случае внесет, - заявил наставник "Рубина" Роман Шаронов.

У "Спартака" перед матчем с "Рубином" есть проблемы с составом. Дисквалифицирован капитан команды Джикия, пока не залечили травмы Жиго и Зобнин. Так что Тедеско предстоит серьезно подумать, кого выпустить в составе, особенно в центре обороны. По факту, в команде сейчас остался один здоровый центральный защитник - Кутепов.

У "Рубина" сейчас серьезных проблем с составом нет, разве что Ташаев не сыграет в рамках арендного договора со "Спартаком". Зато в строю Александр Зуев, который в этом сезоне уже огорчал "Спартак", забив за "Ростов".

Статистика личных встреч пока не в пользу "Рубина". В последний раз казанцы обыгрывали "Спартак" в чемпионате России в апреле 2014 года, а в Москве у красно-белых не побеждали вот уже 9 лет.

Матч между "Спартаком" и "Рубином" состоится 19 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30.