В Казани две девушки в лифчиках проехались в багажнике легковушки

Еще одно видео экстремального заезда казанцев попало в соцсети. Когда производились съемки, не сообщается, но опубликовали его только сейчас.

Автор ролика едет следом за иномаркой-хечбек, где в багажнике разместились трое - молодой человек и две девушки с длинными волосами. При этом на последних из одежды только короткие юбки или шорты, и черные лифчики. Парень расположился между ними, обнимая девушек за плечи. В отличие от них он был одет полностью.

По записи видно, что автомобиль двигался по проспекту Победы в районе перекрестка с улицей Сахарова. После он заехал на разворотное полукольцо.