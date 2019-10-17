2019-10-17T15:17:40+03:00
Общество

В Казани две девушки в лифчиках проехались в багажнике легковушки

Компанию им составил молодой человек [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Еще одно видео экстремального заезда казанцев попало в соцсети. Когда производились съемки, не сообщается, но опубликовали его только сейчас.

Автор ролика едет следом за иномаркой-хечбек, где в багажнике разместились трое - молодой человек и две девушки с длинными волосами. При этом на последних из одежды только короткие юбки или шорты, и черные лифчики. Парень расположился между ними, обнимая девушек за плечи. В отличие от них он был одет полностью.

По записи видно, что автомобиль двигался по проспекту Победы в районе перекрестка с улицей Сахарова. После он заехал на разворотное полукольцо.

В Казани две девушки в лифчиках проехались в багажнике легковушки.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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