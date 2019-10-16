"На ваши животы смотреть страшно": Житель Казани потребовал запретить девушкам делать пирсинг в пупке

К пирсингу у каждого человека есть свое мнение. Кто-то и в страшных снах не может представить, что начнет прокалывать свою кожу, а у кого-то на теле уже свободного места не осталось.

При этом, по мнению некоторых людей, есть места, куда пирсинг лучше не делать. Так, житель Казани потребовал запретить девушкам прокалывать пупок. Все началось с обычного поста в соцсетях, где один пользователь интернета поинтересовался, станет ли девушка с пирсингом хорошей женой.

- Ребята казанчата привет! А я вот все с девушками пытаюсь встречаться. Недавно с одной вроде как в кафе познакомились, но увидел пирсинг в пупке. И теперь даже не знаю что делать. Девушки и женщины скажите пожалуйста если у девушки есть пирсинг в пупке такая станет хорошей женой и почему? - написал житель Казани в соцсетях.

В комментариях пользователи интернета начали убеждать автора сообщения в том, что в пирсинге, даже в пупке, нет ничего плохого.

"Что за бред! Пирсинг и хорошая жена, что за сравнения. Почему нельзя носить-то? Это все равно что серьги и колечко носить, на характер человека сие никак не отражается".

"Ты жену по пирсингам выбираешь? Я просто прямую связь не улавливаю".

"Пирсинг у девушки это фигня, вот когда мужик без мозгов, вот это беда".

Впрочем, сторонники у автора сообщения тоже нашлись. Вот один из пользователей интернета и предложил запретить девушкам делать пирсинг в пупке.

"Согласен с автором. Пирсинг - это полная фигня! Девушки, зачем уродовать свое тело? На ваши животы смотреть страшно. Как вы потом детям будете объяснять, что у вас из пупка торчит?".

В беседу вступили и девушки, которые заметили, что пупок - это нормальное место для пирсинга, так как его не всегда видно. По их мнению, это куда лучше, чем прокалывать нос, губы или грудь.