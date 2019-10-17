ГАСТРОЛИ ЛЕГЕНДАРНОГО ТЕАТРА

Труппа театра в Чебоксарах будет находиться в рамках Федеральной программы «Большие гастроли». Гастроли приурочены празднованию 85-летнего юбилея народной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, художественного руководителя театра Наталии Дмитриевны Касаткиной.

12 сентября на сцене Государственного академического Большого театра России был представлен легендарный балет «Сотворение мира» поставленный Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым в 1971 году.

В его основу легла история Адама и Евы по мотивам знаменитых рисунков Жана Эффеля. «Сотворение мира» было одним из любимых произведений самого композитора Андрея Петрова, соединившего в балете принципы серьезной симфонической музыки с элементами джаза.

За более чем 30-летнюю историю спектакля зрительский интерес к нему не ослабевает. Чебоксарские зрители смогут увидеть «Сотворение мира» 20 октября в 18:30 на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета.

Гастрольная программа Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева насыщенна яркими балетными спектаклями с авторской интерпретацией именитых мастеров классического балета.

ПРОГРАММА ГАСТРОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ:

18 октября в 19:00 балет в трех действиях «Дон Кихот» на музыку Л. Минкуса. Наталия Касаткина и Владимир Василёв создали оригинальную редакцию знаменитого балета, введя в постановку новых комических персонажей: бакалавра Карраско, племянницу Дон Кихота Антонину, которые, разыгрывают роль Росинанта, вместо привычного живого коня, и сочинив виртуозную роль Гамаша. Всё это сделало балет более «живым» и действенным, обогатив его драматургию.

19 октября в 18:00 балет в двух действиях «Коппелия» Л. Делиба. Для Наталии Касаткиной и Владимира Василёва балет «Коппелия» Лео Делиба – это третий спектакль по произведениям Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Касаткина и Василёв сохранили в спектакле атмосферу гофмановской таинственности, однако, без намёка на мрачность первоисточника. Версия «Коппелии» театра классического балета готовит для зрителей множество неожиданностей: процесс создания совершенного автомата – подвижной Куклы, раздвоение Коппелии; «живые»: кресло, шкаф, музыкальный ящик, фантастические механизмы, изобретательные декорации и роскошные костюмы Елизаветы Дворкиной. Новый образ балету придаёт собственная яркая хореография и талантливая адаптация старинных танцевальных фрагментов, выполненная хореографами-постановщиками Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым.

20 октября в 12:00 балет в 2-х действиях «Щелкунчик» П. Чайковского. В какой бы стране ни показывали «Щелкунчик», бурный восторг публики вызывает семиглавый Мышиный король, – незаслуженно забытый в других версиях знаменитого балета. А ещё спектакль окутан романтической тайной – волнующей и прохладной.

Вечером 20 октября в 18:00 зрителей ждёт настоящий шедевр - балет «Сотворение мира». Касаткина и Василёв поставили свой балет во многих театрах страны и за рубежом. В разные годы в «Сотворении мира» танцевали Станислав Исаев, Владимир Малахов, Екатерина Максимова. Постановка спектакля была осуществлена более 60 раз на ведущих балетных сценах мира.

Гастроли Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва - это уникальная возможность увидеть легендарные постановки прославленных мастеров классического балетного искусства.

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