2019-10-16T15:36:02+03:00
Общество

В казанском кафе-ресторане мать ребенка-инвалида и молодая аспирантка устроили драку из-за очереди

Обе написали заявление в полицию о побоях и теперь в непростой ситуации вынужден разбираться суд
Ирина ЛЕСКОВА
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Одна из них призналась, что первая толкнула свою оппонентку.Одна из них призналась, что первая толкнула свою оппонентку.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Советском суде Казани рассматривается обычное дело о нанесении побоев, но обстоятельства и участники совершенного преступления вызывают неоднозначные споры у горожан.

Все началось с того, что вечером 7 июля в кафе-ресторан ИКЕА в ТЦ «Мега» пришла 37-летняя Айгуль Нагимова со своим 14-летним сыном и родственницей. Мальчик - аутист, несмотря на обычную внешность, живет в своем мире, может испугаться громких криков. Тем более, если все это происходит рядом. Как рассказала Айгуль Нагимова, они решили перекусить и набрали на подносы тарелки с блюдами. Когда подошли к кассе, их со своей тележкой «подрезала» девушка.

- Я попросила ее пропустить нас вперед, ведь мы первыми подошли, и у меня ребенок-инвалид, - вспоминает Нагимова. - В ответ на меня вылился поток брани, и эта девушка порекомендовала мне с сыном-инвалидом сидеть дома. Я ее назвала мизантропом. Когда я повернулась к ней спиной, получила удар по голове.

Айгуль развернулась и дала пощечину женщине, которая стояла прямо перед ней. Но оказалось, что бьет она уже не обидчицу, а ее маму. Женщины - Айгуль и та самая девушка, вцепились друг другу в волосы. Разнять их сумели только сотрудники охраны, обе потом написали заявления в полицию о побоях.

«Красноречивой» девушкой оказалась 22-летняя аспирантка Инара Сиражетдинова. Во время суда, который начался на днях по ее иску, девушка рассказала свою версию событий. По ее словам, она уступила место в очереди женщине с ребенком, но, пока объяснила своей маме причину перестановки в очереди: «Тут прошла женщина, прикрывающаяся ребенком-инвалидом», это разозлило ту самую маму. Слово за слово, и Сиражетдинова призналась, что первая толкнула оппонентку. После этого и началась драка.

Подтвердила девушка и то, что прозвучали слова «С таким ребенком лучше дома сидеть». Но произнесла их не она, а ее мама.

Во время судебного заседания опросили и сотрудника охраны, который разнимал женщин. Он отметил, что пришел, когда драка была в разгаре - Инара и Айгуль таскали друг друга за волосы.

Точку в этом процессе еще не поставили - суд запросил записи с камер видеонаблюдения, и перенес заседание на 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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