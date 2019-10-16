2019-10-16T15:37:35+03:00
Общество

Смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц в магазинах Билайн

Поделиться:
Изменить размер текста:

Билайн представляет смартфоны Xiaomi Redmi от 99 рублей в месяц в кредит. Приобрести современные смартфоны по максимально выгодной цене можно в любом из магазинов или в интернет-магазине Билайн по всей России.

В акции участвуют сразу три смартфона Xiaomi: Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Redmi Note 7. Приобрести их можно от 99 до 530 рублей в месяц в зависимости от выбранной модели и объема памяти. Цена действительна при условии покупки смартфона в кредит на 2 года в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» и аксессуарами.

Смартфоны Xiaomi Redmi 7 серии рассчитаны на широкую аудиторию. Например, Xiaomi Redmi 7 подойдет начинающим пользователям и ориентирован в первую очередь на молодежь и студентов. Xiaomi Redmi 7A создан для более продвинутых пользователей мобильного интернета, а Xiaomi Redmi Note 7 – для экономичных максималистов, которым важно сочетание доступной цены и высоких характеристик. Каждый из этих смартфонов оснащен мощной батареей емкостью 4000 mAh, поэтому его обладатели смогут дольше серфить в интернете, звонить, общаться в социальных сетях.

Более подробная информация об акции и смартфонах доступна на сайте.

Купить смартфоны можно также в салонах дилеров.

***

Кредитный продукт «0-0-24 Бр» от АО «ОТП Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита - от 2000 до 300 000 руб., первоначальный взнос - 0 руб., переплата - 0 руб., срок - 24 мес., ставка - 12,50% годовых, полная стоимость кредита - 12,50% годовых. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Акция действует с 07.10.2019 по 10.11.2019 на всей территории России, кроме Республики Крым, г. Севастополь и Чукотского АО. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Xiaomi Redmi Note – Сяоми Редми Ноут.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки
Эдуард Туманов прокомментировал Николаю Варсегову трагический случай в Кировской области. 6-летнего мальчика насмерть сбил полицейский. Спустя 4 месяца в крови ребенка нашли алкоголь
Новости 24
В Татарстане запустят киностудию полного цикла
В Марий Эл дети вызвали полицию, когда отец избивал их мать и угрожал ее убить
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
В Чувашии подожгли входную дверь отдела полиции
17 октября казанский хоспис, школу и детсад на день оставят без света
Казань стала одним самых популярных городов для отдыха в Новый год 2020
В Казани после ДТП иномарка с ребенком вылетела на газон: один человек пострадал
17 октября в Чебоксарах пройдет пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
Житель Чувашии за разврат и секс-шантаж 15-летней школьницы отделался условным сроком
В Татарстане около мечети к Infiniti бизнесмена привязали боевую гранату Ф-1
Назначен новый прокурор Чебоксар
17 октября в Казани из кранов может пойти зеленая вода
ВТБ профинансировал производителя строительного бетона в Казани
Казань может лишиться подземного перехода на площади Тукая
В Татарстане волонтеры разыскали пропавшую женщину, имеющие проблемы с памятью
В Казани рыбак погиб, запутавшись в якорном фале
В Марий Эл в бункер с бетоном упала женщина
В Казани мужчину, купившему квартиру, не пускали в подземный паркинг
Банк ВТБ вручил 3 миллиона рублей ДРКБ на новое оборудование
В Казани школьникам и пенсионерам сделают скидку в кинотеатре
В Казани пройдет III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest»
В Чебоксарах жена, защищая мужа, вцепилась зубами в спину пристава
В 2020 году в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи