"Какой я тебе милый мой?": ульяновские депутаты чуть не подрались из-за нетрадиционной ориентации

Обсуждение ульяновскими депутатами вопроса о переходе города в ценовую зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной», едва не завершилось потасовкой.

С вопросами к председателю комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрею Седову обратился депутат Айрат Гибатдинов. Отвечая на заданные вопросы, Седов назвал Гибатдинова "милый мой". Это не понравилось депутату, завязалась перепалка.

- Какой я тебе милый мой, вы что? Вы что-то путаете, какой я вам милый мой, - начал говорить Гибатдинов.

Однако главные события начались после того, как Седов назвал опонента представителем нетрадиционной ориентации.

Потасовка депутатов.

- У меня со слухом все хорошо, я, к вашему сведению, в отличие от вас не принадлежу к нетрадиционной ориентации, - произнес Седов.

Тут-то Гибатдинов уже не смог усидеть на месте. Он вскочил со стула и подбежал к Седову.

- Что ты сказал, повтори! Ты что совсем что-то перепутал?! - говорил Гибатдинов.

Разгневанного депутата с трудом оттащили от председателя комитета. Гибатдинов не унимался, но и Седов подливал масла в огонь. В конечном итоге стороны разрешили конфликт, Седов принес извинения и заседание продолжилось.