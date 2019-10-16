2019-10-16T12:38:48+03:00
Общество

"Какой я тебе милый мой?": ульяновские депутаты чуть не подрались из-за нетрадиционной ориентации

Одному из депутатов не понравились слова опонента, что и привело к конфликту
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Разгневанного депутата с трудом оттащили от оппонента.Разгневанного депутата с трудом оттащили от оппонента.Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Обсуждение ульяновскими депутатами вопроса о переходе города в ценовую зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной», едва не завершилось потасовкой.

С вопросами к председателю комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрею Седову обратился депутат Айрат Гибатдинов. Отвечая на заданные вопросы, Седов назвал Гибатдинова "милый мой". Это не понравилось депутату, завязалась перепалка.

- Какой я тебе милый мой, вы что? Вы что-то путаете, какой я вам милый мой, - начал говорить Гибатдинов.

Однако главные события начались после того, как Седов назвал опонента представителем нетрадиционной ориентации.

Потасовка депутатов.

- У меня со слухом все хорошо, я, к вашему сведению, в отличие от вас не принадлежу к нетрадиционной ориентации, - произнес Седов.

Тут-то Гибатдинов уже не смог усидеть на месте. Он вскочил со стула и подбежал к Седову.

- Что ты сказал, повтори! Ты что совсем что-то перепутал?! - говорил Гибатдинов.

Разгневанного депутата с трудом оттащили от председателя комитета. Гибатдинов не унимался, но и Седов подливал масла в огонь. В конечном итоге стороны разрешили конфликт, Седов принес извинения и заседание продолжилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки
Эдуард Туманов прокомментировал Николаю Варсегову трагический случай в Кировской области. 6-летнего мальчика насмерть сбил полицейский. Спустя 4 месяца в крови ребенка нашли алкоголь
Новости 24
В Татарстане запустят киностудию полного цикла
В Марий Эл дети вызвали полицию, когда отец избивал их мать и угрожал ее убить
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
В Чувашии подожгли входную дверь отдела полиции
17 октября казанский хоспис, школу и детсад на день оставят без света
Казань стала одним самых популярных городов для отдыха в Новый год 2020
В Казани после ДТП иномарка с ребенком вылетела на газон: один человек пострадал
17 октября в Чебоксарах пройдет пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
Житель Чувашии за разврат и секс-шантаж 15-летней школьницы отделался условным сроком
В Татарстане около мечети к Infiniti бизнесмена привязали боевую гранату Ф-1
Назначен новый прокурор Чебоксар
17 октября в Казани из кранов может пойти зеленая вода
ВТБ профинансировал производителя строительного бетона в Казани
Казань может лишиться подземного перехода на площади Тукая
В Татарстане волонтеры разыскали пропавшую женщину, имеющие проблемы с памятью
В Казани рыбак погиб, запутавшись в якорном фале
В Марий Эл в бункер с бетоном упала женщина
В Казани мужчину, купившему квартиру, не пускали в подземный паркинг
Банк ВТБ вручил 3 миллиона рублей ДРКБ на новое оборудование
В Казани школьникам и пенсионерам сделают скидку в кинотеатре
В Казани пройдет III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest»
В Чебоксарах жена, защищая мужа, вцепилась зубами в спину пристава
В 2020 году в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи