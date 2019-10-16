Haval F7 меняет стереотипы о китайском автопроме

При первой встрече с этим автомобилем невольно вырывается «вау!». От экстерьера так и веет брутальностью в хорошем смысле этого слова. Сильный, красивый, мощный, стремительный. Стильный и непохожий ни на одно авто этого класса. Бросается в глаза оригинальная шестиугольная решетка радиатора с трехмерной структурой в форме сот. Как выяснилось, ее рисунок состоит из 192 рельефных шестиугольников! Панорамная крыша с люком, которая сама автоматически закрывается при дожде и при превышении скорости 120 км/час. Боковые восходящие линии придают динамичность и стремительность автомобилю. Оригинальные литые диски, светодиодные фары. Салон просторный и очень комфортабельный. Если бы не шильдик с обозначением бренда, то можно было подумать все, что угодно, только не китайское авто.

Новинку собирают на заводе «Хавейл Мотор Рус» в Тульской области. У себя на родине это один из самых популярных и востребованных брендов. Маркетологи компании сообщают: в 2018 году было продано около миллиона автомобилей на территории Китая. Автомобиль рассчитан на молодое и продвинутое поколение, которое принимает и оценивает все по факту, а не по остаткам прошлой ментальности.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ, ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ

Haval F7 заявлен производителями как интеллектуальный кроссовер. Ничего удивительного: интеллектуальные технологии – это недалекое будущее и отчасти уже настоящее. Что же предлагают молодому поколению автовладельцев китайские производители помимо роскошного дизайна? Это прежде всего - интеллектуальная безопасность, автономное вождение, сетевые возможности и новый уровень взаимодействия с автомобилем. Все это технологии HAVAL F серии.

Начнем с поэтапного знакомства с автомобилем. Наличие системы бесключевого доступа и запуска двигателя были предсказуемы. А вот мультифукциональный руль с подогревом и стильный не фиксируемый джойстик вместо классической рукоятки переключения передач, интеллектуальная приборная панель с многофункциональным девятидюймовым дисплеем высокого разрешения, которая к тому же не бликует – впечатлили. Отличной помощью для водителя оказалась мультимедийная система, которая очень точно контролирует множество функций и систем одним касанием пальца, что позволяет не отрывать взгляда от дороги. Система кругового обзора при помощи четырех видеокамер, установленных на автомобиле, получает изображение пространства, окружающего автомобиль и передает видеосигнал на дисплей для создания изображения, помогающего водителю безопасно и легко управлять автомобилем во время сложных маневров и избегать столкновений.

Разработчики Haval F7 максимально учли особенности и многообразие российских дорог. Водителю предлагается выбрать одно из шести режимом движения в зависимости от их покрытия: нормальный, грязь, снег, песок, спортивный, экономичный. Искусственный интеллект автомобиля поможет преодолеть подъемы и спуски. Система помощи водителю сама выберет наиболее оптимальный вариант перемещения. Говоря простыми словами, задав нужный параметр, машина сама вас вытащит, как когда-то умная лошадь вытаскивала незадачливых ямщиков. Главное – уверенно держать руль и не давить на педали, хладнокровно доверившись искусственному интеллекту.

Многих может удивить и даже насторожить роботизированная коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа. Легкая и компактная она демонстрирует высокий коэффициент полезного действия, как уверяют разработчики – более 95%. Основные преимущества инновации - плавное и бесшумное переключение передач, а также высокая производительность без потери мощности. Как залог ее надежности – имя главного инженера приводного модуля Герхарда Хеннинга. До приезда в Китай он 30 лет проработал в европейских автомобильных компаниях, в том числе занимался разработкой коробок в Mercedes Benz, VW и Daimler. В новом своем детище китайского происхождения он учел весь свой предыдущий опыт, как хороший, так и не очень.

Максимум комфорта в сочетании с интеллектуальной начинкой – это лишь видимая часть айсберга всех преимуществ автомобиля. Высокопрочная сталь корпуса, 6 подушек безопасности, C-NCAP 5 звезд (пятизвездочный рейтинг безопасности), система экстренного реагирования при авариях «ЭРА – ГЛОНАСС», адаптивный круиз-контроль с системами предупреждения столкновений и экстренного торможения перед препятствием (ACC), полный привод, FCW (функция предупреждения об опасности лобового столкновения). Базовая комплектация здесь не значит, что автомобиль пустой. За цвет не нужно доплачивать. Можно перечислять и перечислять. Верно лишь одно: не попробуешь – не оценишь, а протестируешь – не захочешь расставаться. Помониторив ценовой диапазон автомобилей данного класса, их начинку и комплектации, то и вовсе выбор будет очевиден.

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