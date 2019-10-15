Спецназ Росгвардии Татарстана поздравил своего ветерана со 100-летием

В этот вторник, 15 октября, сотрудники спецназа Росгвардии Татарстана, пришли поздравить с днем рождения своего ветерана Ивана Васильевича Сай. Прапорщику в отставке исполнилось 100 лет!

Иван Васильевич родился в 1919 году в Могилевской области, в Белорусской ССР. В семье росли еще два брата и две сестры. Родители работали в совхозе, а Иван, закончив школу, как кандидат в ВКПБ и патриот Родины, был направлен райкомом партии на западную Украину. Там с мая по июль 1939 года он участвовал в освободительном походе «Очистка от бендеровщины».

А в свой день рождения - 15 октября 1939 года, Сай был призван на военную службу. Служить довелось в 242 конвойном полку НКВД СССР в городе Горький (ныне это Нижний Новгород – Ред.).

Активного конвойного заметили, и отправили учиться в школу младших командиров. Но закончить учебу не пришлось - началась Финская война. Иван вместе со всем учебным взводом был переброшен на границу, где ему пришлось принимать участие в боевых действиях.

Прошел месяц и взвод курсантов направили уже в Ленинград. Им поручили патрулировать город ночью. Вот во время одного из таких дежурств под командованием Иван Сай была задержана группа диверсантов. Они пытались заложить взрывчатку под одним из разводных мостов на реке Неве.

О том, что началась Великая Отечественная война, уже старшина роты Иван Сай узнал в свой обычный выходной день. 22 июня 1941 года во время построения на обед он раздал увольнительные на этот день. Но никто так ни куда и не ушел. Пришел заместитель командира полка по политической части и приказал построить всех на плацу. От него Иван Сай вместе с сослуживцами и услышал о нападении Германии.

Во время войны Сай занимался конвоем военнопленных, а также помогал милиции следить за порядком в городах.

А 8 августа 1944 года, в составе 44 бригады конвойных войск НКВД СССР начал формироваться 258 полк конвойных войск в Куйбышеве. В октябре того года Иван Васильевич, в составе одной из первых команд, был переведен в данную воинскую часть. После – в ноябре, его полк передислоцировали в Казань.

Там уже 35-летний Иван Сай в очередной свой день рождения - 15 октября 1944 года, в звании старшего сержанта возглавил 1-й конвой в Верховный Суд ТАССР.

Спустя много лет - в 1978 году, уже в звании прапорщика он был уволен в запас с должности старшего специалиста СПС, имея за плечами 35 лет службы Отечеству.