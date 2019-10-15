2019-10-15T15:21:06+03:00
Общество

В Набережных Челнах на заводе образовалась очередь из-за алкотестеров на проходной

Прежде чем попасть на работу людям приходится доказывать технике, что они трезвые [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Сотрудники завода транспортного электрооборудования в Набережных Челнах жалуются на администрацию предприятия, которое обязало их каждое утро проходить тест на трезвость.

Алкотестеры появились на проходной завода. Теперь работникам приходится стоять в очередях, которые порой заканчиваются на улице. А осенняя погода – дожди и ветры, не лучший в этом товарищ.

- Вот такая огромная очередь собралась у нас на проходной завода! Что бы попасть мне на свое рабочее место нужно простоять в очереди и дунуть в алкотестер! – пишет в соцсетях один из сотрудников, прикрепляя к сообщению видеозапись.

На ней прекрасно видно и сам алкотестер и то, как происходит сам процесс определения на трезвость.

В Набережных Челнах на заводе образовалась очередь из-за алкотестеров на проходной.соцсети

При этом заводчан возмутили не только очереди, но и антисанитария. Так, судя по кадрам, к алкотестеру без смены насадок прикасаются десятки губ:

"Так инфекция и передается"

"А если кто то болеет скрытой формой туберкулеза? А потом и закроют все на карантин ! Где здесь плюс, а где минус?"

"Каждый прикасается губами, общезаводской обмен слюнями"

"Пусть дуют на рабочем месте. Очередь на проходной - потеря рабочего времени. А это вина работодателя. Он за это время рабочим не доплатит"

ИСТОЧНИК KP.RU

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