Сотрудники завода транспортного электрооборудования в Набережных Челнах жалуются на администрацию предприятия, которое обязало их каждое утро проходить тест на трезвость.

Алкотестеры появились на проходной завода. Теперь работникам приходится стоять в очередях, которые порой заканчиваются на улице. А осенняя погода – дожди и ветры, не лучший в этом товарищ.

- Вот такая огромная очередь собралась у нас на проходной завода! Что бы попасть мне на свое рабочее место нужно простоять в очереди и дунуть в алкотестер! – пишет в соцсетях один из сотрудников, прикрепляя к сообщению видеозапись.

На ней прекрасно видно и сам алкотестер и то, как происходит сам процесс определения на трезвость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="980" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/737948" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах на заводе образовалась очередь из-за алкотестеров на проходной.соцсети

При этом заводчан возмутили не только очереди, но и антисанитария. Так, судя по кадрам, к алкотестеру без смены насадок прикасаются десятки губ:

"Так инфекция и передается"

"А если кто то болеет скрытой формой туберкулеза? А потом и закроют все на карантин ! Где здесь плюс, а где минус?"

"Каждый прикасается губами, общезаводской обмен слюнями"

"Пусть дуют на рабочем месте. Очередь на проходной - потеря рабочего времени. А это вина работодателя. Он за это время рабочим не доплатит"