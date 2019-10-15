Тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов о пропущенной шайбе от «Автомобилиста»: «Там такой бросок, один из тысячи»

Накануне в Казани на своей домашней арене «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист».

Не прошло и пяти минут после выхода хоккеистов на лед, как первая шайба – счет открыт. Увы, отличились именно гости. Счет открыл Дэн Секстон. Далее весь первый период – 1:0.

«Барсы» смогли ответить, да еще как, лишь во втором отрезке игры. На 30 минуте отличился Вячеслав Основин, а на 38 минуте за казанцев забил Мэтью Фрэттина. Победная же шайба «Ак Барса» в этом матче была за авторством Эмиля Галимова. Итоговый счет на табло – 3:1 в пользу хозяев.

- Пропустили гол, но потом смотрели его – там такой бросок, один из тысячи. Но этот мастер, он нам еще один гол такой забил, очень здорово. Тяжело давался первый период, соперника вратарь держал, защитники оборонялись – забросили тяжелые и очень рабочие голы, - оценил после победы игру главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Отметим, что казанцы удерживают первое место турнирной таблицы восточной конференции КХЛ - 13 побед в 16 встречах.

На этой неделе, а именно 17 октября на домашней арене «Ак Барс» сыграет финским «Йокеритом».