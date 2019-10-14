"Он не любит ни людей, ни животных": Настоятель храма грозился усыпить собаку или сдать ее в живодерню

В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, которое не оставило равнодушным, пожалуй, никого, кто его увидел. В нем прихожанин храма Рождества Ионна Предтечи в Бугульме Геннадий Абашев, который семь лет работал в учреждении садовником, сообщил о желании нового настоятеля храма отца Алексея избавиться от собаки по кличке Алмаз, которая жила в приходе. В частности, мужчина сообщил, что настоятель, якобы, хочет отправить пса в приют или усыпить, потому что матушка не любит животных.

«НИ КОПЕЙКИ НЕ ВЫДЕЛИЛ НА СОБАКУ»

- Что хочу сказать об этом человеке? Человек невежественный, также как и его матушка. Он не любит ни людей, ни животных. Этот пес по кличке Алмаз был приобретен 7 лет назад для охраны территории, потому что храм находится в районе кирпичного завода. Район это неспокойный, территория большая и ее нужно охранять. Сейчас новый настоятель откровенно заявил. Вернее, заявила его матушка в личной беседе, что она не любит животных. От него (пса – Ред.) хотят избавиться, - начинает свой рассказ Геннадий.

После мужчина отмечает, что с февраля отец Алексей «ни копейки не выделил на собаку». Деньги на еду псу местные жители собирали самостоятельно.

Настоятель Храма сдаёт в живодёрню своего алабая!.Настоятель Храма Рождества Иоанна Предтечи сдаёт в живодёрню или на усыпление алабая Алмаза, 7 лет охранявшего верой и правдой Храм! Обсуждения с пруфами: здесь https://vk.com/public105164249?w=wall-105164249_90085 здесь https://vk.com/bugulma_ws?w=wall-42224034_546752

- Я отцу Алексею заявил о том, что мяса осталось совсем немного и нужно купить для Алмаза мясо. Отцу Алексею это не понравилось. Сегодня мне было заявлено, что я достал его, и меня уволили. Он заявил мне, что Алмазу тоже здесь не быть. Но ведь это его родина! Он сюда прибыл маленьким щенком, здесь вырос, - продолжает Геннадий.

Прихожанин очень переживает за дальнейшую судьбу пса. Забрать его к себе он не может, так как живет в маленькой квартире, где овчарке попросту нет места. Геннадий просит людей помочь ему и заступиться за собаку.

«МЫ НЕ ЖИВОДЕРЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ»

Свою версию в интервью Bugulma_news высказал и отец Алексей. Настоятель заявил, что крупная собака пугала часть прихожан, которые порой из-за нее и вовсе отказывались ходить на богослужения в храм Рождества Ионна Предтечи. Кроме того, Алмаз несколько раз кусал работников учреждения.

- Мы приняли решение передать ее (собаку – Ред.) в другие надежные, заботливые руки, чтобы в другом месте она, может быть, приносила пользу, - говорит отец Алексей.

Настоятель уверяет, что усыплять Алмаза никто и не думал. Такой вопрос храмом даже не рассматривался.

bugulma_news Священник о собаке

- Мы не живодеры ни в коем случае, потому что священное писание и Господь нам заповедует заботиться о животных. Поэтому допустить такого мы никак не могли, - говорит мужчина.

Отец Алексей признается, что после передачи Алмаза в добрые руки храм не будет заводить новую собаку.

«ПЕС ПОКА НАХОДИТСЯ В СТРЕССЕ»

После того, как история с Алмазом получилась огласку, собаку забрали волонтеры. Сейчас овчарка находится на передержке. Активисты сообщества «Право на жизнь» ищут ему нового хозяина.

- Алмаз кавказская овчарка, с родословной (все документы имеются), ему 7 лет, привит, обработан от паразитов, имеет ветеринарный паспорт. Пес обучен охране, занимался с кинологом, стоял на довольствии в храме. Верой и правдой его охранял! К сожалению, у собаки на данный момент есть проблема со здоровьем, будем показывать ветеринару, уточнять в чем причина и лечить! Пес пока находится в стрессе (да это и не мудрено), так как за 7 лет ни разу не покидал территорию, где жил и которую охранял! – пишут активисты.