5 мифов про ипотеку: как быстро и выгодно взять жилищный кредит, чтобы потом не пожалеть

Для многих российских семей единственный способ получить свое жилье - взять ипотеку. Однако многие до сих пор не решаются на этот шаг, живут на съемных квартирах и иногда лишь с грустью посматривают объявления о продаже. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать и выгодно оформить жилищный кредит за считанные дни с минимальным расходом сил и времени. А также развенчаем несколько мифов про ипотеку.

Ипотека - это муторно

Времена, когда будущий ипотечник проводил львиную долю своего времени в очередях в различных инстанциях, чтобы получить шанс на оформление жилищного кредита, в прошлом. До сих пор многие не решаются на этот шаг из-за нерешительности - просто не знают, с чего начать: найти жилье и потом уже отправить заявку или сначала отравить заявку, а потом искать жилье?

Отвечаем: возможны оба варианта! Однако сначала лучше обратиться в банк. Получив одобрение, вы увидите, какую сумму вам одобрили, а значит, при выборе квартиры сможете ориентироваться на ее цену.

Кстати, подать заявку на ипотеку сейчас можно всего в три шага, не выходя из дома:

зайдите на сайт или скачайте мобильное приложение ДомКлик,

зарегистрируйтесь в нем,

заполните анкету, прикрепив необходимые документы .

Ипотека - это дорого

Размер ипотечного платежа зависит исключительно от вас - от того, какую квартиру вы выберете. Вы можете подобрать скромное жилье и платить ровно столько же, сколько ежемесячно отдаете за аренду жилья.

Кроме того, с каждым днем ипотека становится все дешевле: 1 октября 2019 года Сбербанк вновь снизил ставки по жилищным кредитам - на 0,3%. При этом снижение коснулось большинство программ, за исключением «Военной ипотеки» и «Господдержки для семей с детьми». По программе «Рефинансирование под залог недвижимости» ставки снижены на 0,6%.

Лайфхак: как сделать ставку по ипотеке еще ниже:

1. Оформлять документы через сайт ДомКлик

2. Быть зарплатным клиентом Сбербанка.

Сейчас каждый человек может в любое время сменить зарплатный проект. Вы можете заранее перейти на Сбербанк и уже через полгода платить ипотеку со сниженной процентной ставкой.

Кстати, для клиентов, которые получают зарплату на карты Сбербанка, есть отличная новость. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке для них теперь составляет всего 10%.

Ипотека - это долго

И этот миф развенчан! Сбербанк отвечает на вашу заявку всего в течение суток! После этого у вас будет целых три месяца на подбор идеальной квартиры. Подобрать уже проверенное жилье можно на том же ДомКлик в рубрике “Витрина”. Здесь собраны практически все предложения на рынке недвижимости. Многие квартиры продаются с дополнительным дисконтом к ставке по ипотеке. Размер этого дисконта обозначен под конкретным объявлением о продаже. Так что это дополнительная выгода.

На заметку: если вы успеете подать заявку на ипотеку в октябре, есть все шансы, что Новый год вы будете отмечать уже в собственной новой квартире.

Ипотека - это опасно

Покупка жилья - вещь серьезная. Многие боятся идти на этот шаг из-за того, что ни раз слышали о квартирных мошенниках, которые правдами и неправдами лишают честных людей единственного жилья.

На этот случай у Сбербанка есть сразу несколько решений. Например, Сервис безопасных расчетов - удобный способ безналичного взаиморасчета между покупателем и продавцом, который позволяет обеспечить сохранность денег и соблюдение интересов сторон. При проведении сделки через этот сервис, продавец получает деньги только после регистрации квартиры через Росреестр.

Сервис электронной регистрации позволяет зарегистрировать договор покупки/продажи в режиме онлайн, процесс подачи документов на регистрацию в момент подписания занимает всего 10-15 минут. Банк готовит необходимый пакет документов и направляет его на регистрацию в Росреестр. Это особенно удобно при совершении межрегиональных или междугородных сделок – клиенту не нужно выезжать для этого в другой город.

Ипотека - это риски

Что касается рисков при покупке жилья, относиться легкомысленно к этой теме, действительно, неправильно. ДомКлик от Сбербанка разработал специальную услугу «Правовая экспертиза»: банк проверяет всю историю по квартире или дому, всю доступную документацию. По итогам такой проверки человек получает сертификат о правовой экспертизе, где перечислены все возможные риски, а также рекомендации, как их избежать.

Ценные советы будущему ипотечнику:

- Ежемесячный платёж не должен «съедать» значительную часть вашего бюджета.

- Прогнозируйте ваши доходы хотя бы на 7–10 лет вперед и не принимайте в расчёт бонусы и нефиксированные премии. Их может и не быть, а платежи по кредиту каждый месяц неизбежны.

- Имейте финансовый резерв – примерно на год вперёд. Стратегический финансовый запас поможет вам пережить сложные времена. Либо подумайте о других активах, которые в случае форс-мажора вы сможете быстро продать.

- Застрахуйте свою жизнь. По закону, если вы берете ипотеку, нужно страховать саму квартиру и риски утраты права собственности, а обязательное страхование жизни не требуется. Но не слушайте тех, кто говорит, что это лишние траты и хвастается, как он круто сэкономил. Да, страховка – удовольствие не дешевое, и продлевать ее надо каждый год. Но это стОит того, поверьте, ведь у вас и вашей семьи - ипотечный кредит длиною в треть жизни.

- Берите кредит в той валюте, в которой получаете зарплату.

- Доверяйте и дружите со своим банком. При возникновении проблем можно попросить банк об отсрочке или реструктуризации. Поверьте, часто банки идут навстречу.

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