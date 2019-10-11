"После приёма врача нужно идти принимать душ и стирать одежду": Жительница Набережных Челнов потребовала закрыть буфет в поликлинике

Одну из жительниц Набережных Челнов не устраивает положение дел в местной поликлинике. Дело, при этом, совсем не в квалификации медперсонала, а в появлении буфета на четвертом этаже поликлиники. По ее словам, люди начали есть пирожки прямо около кабинетов. Это и сделало посещение врача просто невыносимым.

- Подскажите, куда обратиться? В 4 поликлинике, на зябе, сделали буфет на 4-м этаже, посещения врачей на этом этаже превратилось в какой-то кошмар, люди едят в коридоре, на полу крошки, запах невыносимый на весь этаж, после приёма врача нужно идти принимать душ и стирать одежду, так как весь пропитываешься запахом этой выпечки! - написала жительница татарстанского автограда в соцсетях.

Отметим, что призыв женщины пользователи интернета не оценили. По их словам, никакого дискомфорта такое соседство никому не доставляет.

"Врачам не есть?! Или в подвале, чтобы не ранить нежные чувства посетителей?".

"Там люди кушают после сдачи анализов, что вам не нравится? Люди у нас капризные, капец просто".

"Хороший там буфет, все вкусно по домашнему, там не только выпечка, также и второе есть. Врачи и посетители берут там себе обед, и пахнет очень даже вкусно".

"Когда закрыли буфет ныли что закрыли даже чай попить негде. Сейчас открыли, опять не нравиться. Ужас...нравится ни нравится сиди тогда дома красавица. Здоровья всем чтоб ни ходить ни нюхать запах выпечки".

С автором сообщения согласился разве что один человек, который предложил, что буфет лучше было разместить на первом этаже, где врачи не ведут прием.