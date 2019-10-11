"Это все произошло на наших глазах": Скончавшемуся актеру казанского ТЮЗа Арсению Курченкову стало плохо во время спектакля

Последним спектаклем в жизни 42-летнего Арсения Курченкова стал монолог в восьми частях «Бал.Бесы» по мотивам романа Достоевского «Бесы». В нем актер играл Степана Верховенского – учителя одного из главных героев.

Жители Казани могли увидеть постановку в четверг, 10 октября в городском Театре юного зрителя. Именно в конце этого спектакля Ареснию Курченкову стало плохо. За кулисами актер упал в обморок. Коллеги вызвали «скорую», которая увезла мужчину в больницу. Однако ночью им пришла страшная весть – Курченков скончался.

- Это все произошло на наших глазах. Какой труд у артистов! Не показали зрителям, что их близких человек умирает. Всю ночь думала и переживала за него. Утром же узнала страшную весть. А ведь какой молодой! Какое горе для его семьи и близких! Пусть земля ему будет пухом! – пишет одна из зрителей.

В труппу казанского Театра юного зрителя Курченков был принят в далеком 1997 году сразу после окончания местного театрального училища. С тех пор он сыграл в десятках различных спектаклей.

Фото: пресс-служба казанского ТЮЗа

Однако Арсений Курченков был не только всемилюбимым актером, но и автором и исполнителем собственных песен, двукратным лауреатов Международного конкурса актерской песни Андрея Миронова.

- Арсений оставил память о себе, как о ярком талантливом актёре и музыканте с великолепным многогранным даром. Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей, - говорят о Курченкове в ТЮЗе.

Фото: пресс-служба казанского ТЮЗа

Гражданская панихида состоится в субботу, 12 октября, в Театре юного зрителя с 12.30 до 15.00. Похороны же пройдут 13 октября на старом кладбище в поселке Дербышки (за городской больницей №8).

11, 12 и 13 октября спектакли на сцене Казанского ТЮЗа отменены.