Общими усилиями: в Татарстане волонтеры и экологи вышли на уборку Куйбышевского водохранилища

В этом году в России в рамках национального проекта «Экология» стартовал глобальный экологический проект по сохранению уникальных водных объектов. В числе основных задач - очистка водоемов от мусора и древесного хлама. В Татарстане большое внимание в рамках проекта приковано к Куйбышевскому водохранилищу, а все необходимые работы возложены на ФГУ «Средволгаводхоз».

- В начале года был разработан план водоохранных мероприятий, активно работать по этому проекту мы начали в мае. Все работы проводятся под руководством Фоата Мухаметшина и Артема Филиппова. Внимание в этом году направлено на территорию водохранилища, расположенного в Лаишевском, Алексеевском и Верхнеуслонском районах. Это берегоукрепительные сооружения - песчаные откосы, которые используются населением как пляжи - места отдыха. - рассказала «Комсомолке» начальник отдела строительства и водоохранных мероприятий «Средволгаводхоза» Елена Лазарева.

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НЕРАВНОДУШНЫЕ

Изначально, по словам Лазаревой, сотрудники учреждения справлялись собственными силами, а позже к полезному делу присоединились представители федерального партийного проекта «Чистая страна», региональные операторы ООО «УК ПЖКХ» и ООО «Гринта» и, конечно, волонтеры и местные жители.

- Радуют отклики от населения. В Алексеевском районе, например, нас ждут еще, а в Нижнем Услоне жители сами присоединились к уборке, параллельно рассказывая о «больных точках», где чаще всего скапливается мусор, - поделилась опытом Лазарева.

Не один раз в своеобразном экологическом десанте принимали участие и школьники. Например, в конце сентября в расчистке акватории водохранилища у населенных пунктов Алексеевское и Лебяжье Алексеевского района участвовали студенты Алексеевского аграрного колледжа, активисты Территориального общества собственников н. п. Алексеевское и местный Совет ветеранов, а в Верхнеуслонском районе бравые ребята - кадеты из Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова.

Еще один экологический десант высадился в начале октября на известное «Камское море» Лаишевского района. Наравне со взрослыми природу спасали представители экологического отряда «Экомеханизм» из школы № 103 Казани и студенты-магистры Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

- Наша главная цель не просто провести уборку, а привлечь внимание к проблеме мусора у воды и в воде, утилизации отходов и пропаганде проведения экологичного отдыха, - подчеркнула в беседе с «Комсомолкой» Елена Лазарева.

Поэтому на местах для волонтеров и добровольцев организаторы устраивают полезные тематические конкурсы с подарками. Кульминацией, пожалуй, становится сытный обед: ароматная каша из полевой кухни, травяной чай и вкусный треугольник.

ЗАКОПАННОЕ ОДЕЯЛО, ТАПОЧКА НА ДЕРЕВЕ И РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫШКИ

Результатом каждой уборки становятся десятки мешков различного мусора. Участники субботников рассказывают, что в основном остается хлам от отдыхающих.

- Пришлось то ли подстилку от палатки, то ли мешок вытащить из песка. С дерева снял тапочку. И очень, очень много стеклянных и пластиковых бутылок и влажных салфеток, - сетует студент КФУ Александр Петров. - Не удивительно, что полно разбросанных носков.

По словам Елены Лазаревой, из раза в раз приходится собирать стандартный долго разлагающийся набор мусора - пластик, стекляную тару, одноразовую посуду. Из воды же вытаскивают достаточно много покрышек.

НАДЕЖДА НА ПОДРАСТАЮЩИХ?

Сами школьники и студенты, видя происходящее в местах отдыха, расстраиваются.

- Очень сложно, практически бессмысленно переучивать взрослых. Легче, наверно, детей научить, - поделилась с «Комсомолкой» участница октябрьской «генеральной уборки» ученица школы № 103 Анастасия Гаврилова.

Девушка два года назад влилась в экологическое молодежное движение «Будет чисто», поучаствовав в первом масштабном субботнике.

- Как-то втянулась, и решили создать в школе свой экологический отряд. Сегодня мы все оказались тут. Важно заниматься защитой окружающей среды. Чистка берегов - это очень важно, - отметила активистка.

По словам учителя биологии казанской школы № 103 Людмилы Панкратовой, абсолютно все участники школьного экодвижения с энтузиазмом восприняли идею участия в мероприятиях «Средволгаводхоза»

- Все были в восторге, особенно малыши (шестой класс. - Ред.). Мы, конечно, предварительно провели беседу: рассказали об экологии и последствиях загрязнения водоемов, рассказали, что мусор попадает из водоемов в реки, моря и даже океаны. Поэтому ехать сюда - это осознанное решение каждого, - сказала Панкратова.

К слову, экологический проект рассчитан на шесть лет. Это значит, что любой желающий может присоединиться к движению и внести свой вклад в защиту экологии.