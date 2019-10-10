"Вы обязаны предупреждать заранее, дебилы": Водитель маршрутки в Набережных Челнах отказался высаживать пассажиров на каждой остановке

Очередной скандал, связанный с работой общественного транспорта, произошел в Набережных Челнах. Пассажиры 35-й маршрутки пожаловались на неадекватное поведение водителя. По их словам, шофер не только ездил на большой скорости и нарушал ПДД, но еще и отказывался останавливаться на каждой остановке.

- Как же это надоело. Нет не так! Достало! 35 маршрут. Утром, около 8:20. Как сели на Сююмбике, так и полетели. Мимо всех остановок, обгоняя 12, догнали и перегнали впереди идущий 35. На красный, да пофиг. А люди ещё и выходить хотят. Раз не остановил, возмутились, пришлось тормозить на дороге, высаживать людей на опасном участке. Я перед выходом перешла к двери. Пролетел остановку. Затормозил резко после моего возмущения. Орал, что все дебилы, обязаны предупреждать заранее о выходе. Где это прописано? Есть маршрутная карта. Обязаны останавливаться на остановках! Не должна я орать через весь салон о своем желании выйти. Да и сдача, которую не дал, целых 3 рубля! Ни в чем себе не отказывай! - написала пассажирка в соцсетях.

Как выяснилось, женщина была не одинока в своих претензиях. При этом, многие челнинцы жалуются именно на 35 маршрут. Горожане даже попросили вмешаться в ситуацию мэра татарстанского автограда.

"35 маршрут это просто атас. Там, видимо, когда на работу берут кастинг проводят на водителей, чем дурнее водитель, тем больше у него шансов быть устроенным на данном маршруте. Реально на 35 маршруте большинство водителей нервные гонщики. Постоянно создают аварийные ситуации и при этом им насрать на пассажиров. Ездила на разных маршрутах, но 35 самый дебильный маршрут, вернее водители дебилы. И не надо говорить ходи пешком и т.д. Если есть такой маршрут, то будьте любезны обеспечить горожан нормальными автобусами и уравновешенными водителями".

"С тех пор как пересел на маршрутку, задаюсь одним вопросом - "как люди терпят это всё?", дрова перевозят лучше, водители через одного неадекваты, нервные, дерганые, забивают маршрутку по утрам так, что люди даже выйти не могут там где нужно, а некоторые пролетают остановки полупустыми в погоне за каким-нибудь маршрутом, сдачу не сдают, только по просьбе, я принципиально забираю сдачу, один зажал меня дверью, еще один зажал руку дверь женщине на моих глазах, постоянно торопятся, это доходит до абсурда уже. Пора бы мэру взять этот вопрос на особый контроль".

"Никаких преувеличений нет, написана чистая правда, сама была в такой ситуации, когда водила наорал на меня, что я не сказала что выхожу на остановке "6 к-с", я встала у дверей и жду что остановится а он мимо проехал ещё и наорал!".

Отметим, что некоторые горожане не против быстрой езды водителей маршруток. Правда, по их словам, далеко не всегда, шоферы лихачат. Порой попадаются и тихоходы.

"Где этот водитель-герой, когда он так нужен! Когда опаздываешь на работу, постоянно какой-нибудь старый пердун за рулём. Все светофоры ловит и стоит на каждой остановке по 10 минут".

Некоторые горожане и вовсе предложили городским властям отказаться от маршруток-микроавтобусов по примеру Казани.

"Нужно отказаться от этих маршруток.Никакого толку от них. С утра настроения портят.Почему все обязаны выслушивать оскобления от водителей. Пенсионеров и детей с проездными за людей не считают совсем. По-хамски обращаются с пассажирами. О безопасности перевозок вообще молчу. Нет на них управы. Пусть возят рыжие автобусы. Без проблем и карты принимают и спокойно работают".