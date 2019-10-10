2019-10-10T13:24:16+03:00
Общество

"Вы обязаны предупреждать заранее, дебилы": Водитель маршрутки в Набережных Челнах отказался высаживать пассажиров на каждой остановке

По словам пассажиров, шофер ехал на огромной скорости и тормозил только тогда, когда от него это начинали требовать
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Манера вождения водителей маршруток поражает жителей Набережных Челнов.Манера вождения водителей маршруток поражает жителей Набережных Челнов.
Изменить размер текста:

Очередной скандал, связанный с работой общественного транспорта, произошел в Набережных Челнах. Пассажиры 35-й маршрутки пожаловались на неадекватное поведение водителя. По их словам, шофер не только ездил на большой скорости и нарушал ПДД, но еще и отказывался останавливаться на каждой остановке.

- Как же это надоело. Нет не так! Достало! 35 маршрут. Утром, около 8:20. Как сели на Сююмбике, так и полетели. Мимо всех остановок, обгоняя 12, догнали и перегнали впереди идущий 35. На красный, да пофиг. А люди ещё и выходить хотят. Раз не остановил, возмутились, пришлось тормозить на дороге, высаживать людей на опасном участке. Я перед выходом перешла к двери. Пролетел остановку. Затормозил резко после моего возмущения. Орал, что все дебилы, обязаны предупреждать заранее о выходе. Где это прописано? Есть маршрутная карта. Обязаны останавливаться на остановках! Не должна я орать через весь салон о своем желании выйти. Да и сдача, которую не дал, целых 3 рубля! Ни в чем себе не отказывай! - написала пассажирка в соцсетях.

Как выяснилось, женщина была не одинока в своих претензиях. При этом, многие челнинцы жалуются именно на 35 маршрут. Горожане даже попросили вмешаться в ситуацию мэра татарстанского автограда.

"35 маршрут это просто атас. Там, видимо, когда на работу берут кастинг проводят на водителей, чем дурнее водитель, тем больше у него шансов быть устроенным на данном маршруте. Реально на 35 маршруте большинство водителей нервные гонщики. Постоянно создают аварийные ситуации и при этом им насрать на пассажиров. Ездила на разных маршрутах, но 35 самый дебильный маршрут, вернее водители дебилы. И не надо говорить ходи пешком и т.д. Если есть такой маршрут, то будьте любезны обеспечить горожан нормальными автобусами и уравновешенными водителями".

"С тех пор как пересел на маршрутку, задаюсь одним вопросом - "как люди терпят это всё?", дрова перевозят лучше, водители через одного неадекваты, нервные, дерганые, забивают маршрутку по утрам так, что люди даже выйти не могут там где нужно, а некоторые пролетают остановки полупустыми в погоне за каким-нибудь маршрутом, сдачу не сдают, только по просьбе, я принципиально забираю сдачу, один зажал меня дверью, еще один зажал руку дверь женщине на моих глазах, постоянно торопятся, это доходит до абсурда уже. Пора бы мэру взять этот вопрос на особый контроль".

"Никаких преувеличений нет, написана чистая правда, сама была в такой ситуации, когда водила наорал на меня, что я не сказала что выхожу на остановке "6 к-с", я встала у дверей и жду что остановится а он мимо проехал ещё и наорал!".

Отметим, что некоторые горожане не против быстрой езды водителей маршруток. Правда, по их словам, далеко не всегда, шоферы лихачат. Порой попадаются и тихоходы.

"Где этот водитель-герой, когда он так нужен! Когда опаздываешь на работу, постоянно какой-нибудь старый пердун за рулём. Все светофоры ловит и стоит на каждой остановке по 10 минут".

Некоторые горожане и вовсе предложили городским властям отказаться от маршруток-микроавтобусов по примеру Казани.

"Нужно отказаться от этих маршруток.Никакого толку от них. С утра настроения портят.Почему все обязаны выслушивать оскобления от водителей. Пенсионеров и детей с проездными за людей не считают совсем. По-хамски обращаются с пассажирами. О безопасности перевозок вообще молчу. Нет на них управы. Пусть возят рыжие автобусы. Без проблем и карты принимают и спокойно работают".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников
Все они, как уверяет директор, были заподозрены в поборах и торговле лекарствами.Что касается предстоящих сокращений и перевода сотрудников на полставки, тот на этот счет в НИИ Блохина заявили, что ничего такого не планируется
Что стоит за скандальным видео «Как китаец женился на двух кыргызстанках»
Кыргызский сегмент соцсетей накануне взорвал видеоролик о том, что китаец якобы одновременно заключил брак с двумя девушками из Кыргызстана. Видео с соответствующим описанием опубликовали на странице RealTime312 в Facebook
Вопрос дня: Ваш рецепт борьбы с осенней хандрой?
В московском Департаменте здравоохранения назвали способы борьбы с осенней хандрой: перед утренней чашкой кофе выпивать стакан воды, делать по утрам зарядку, в виде перекуса употреблять орехи, которые дают энергию
Новости 24
Две жительницы Татарстана подарили мошенникам более 700 тысяч рублей
Скончался известный казанский ученый Джаудат Миннуллин
В Казани на улице Девятаева может появиться новая автомобильная парковка
В Казани расширят Архангельское кладбище
Беспилотник помог установить нарушителя, который незаконно добывал глину в Набережных Челнах
В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в хищении нефти на 165 тысяч рублей
Школьники Татарстана смогут дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ
Тульские поисковики разыскивают в Татарстане родных летчика, который был сбит летом 1942 года
В Ульяновске растет число многодетных семей
В Чувашии служебный пес Мухтар помог полицейским раскрыть кражу
Из бюджета Чувашии выделят по сто тысяч рублей местным хоккеистам и баскетболистам
11 октября ряд домов Советского района Казани почти на сутки останется без воды
11 октября пять районов Казани останутся без света
В Татарстане прозошло лобовое столкновение двух иномарок
В Татарстане в квартире 94-летней пенсионерки ночью начался пожар