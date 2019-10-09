В Татарстане полицейский спас пенсионерку, потерявшую сознание прямо в отделении

Спасли жизнь 87-летней пенсионерки два сотрудника Нижнекамской полиции во вторник, 8 октября. Женщина пришла в полицию с просьбой отыскать ее потерянный паспорт. Пока сотрудники правоохранительных органов занимались ее делом, пенсионерка ожидала результата на стуле в холле. Внезапно она покачнулась и упала на пол.

К пенсионерке подбежали посетители и позвали на помощь полицейских.

Первыми пришли на помощь жительнице Нижнекамска начальник смены дежурной части УМВД Нижнекамского района майор полиции Александр Марков и участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Ильнур Хайертдинов.

Майор Александр Марков

Марков сделал женщине непрямой массаж сердца, Хайертдинов уложил ее поудобнее на верхнюю одежду, которую помогли собрать сотрудники полиции.

Старший лейтенант полиции Ильнур Хайертдинов

Обеспечив свежим воздухом пенсионерку, полицейские дождались приезда "скорой помощи". К этому времени посетительница уже пришла в себя и открыла глаза.

- Врачи скорой медицинской помощи отметили, что если бы не слаженные действия сотрудников полиции, то пенсионерка бы умерла, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Пострадавшую незамедлительно госпитализировали.

В Татарстане полицейские откачали пенсионерку, упавшую в обморок.