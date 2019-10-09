"Состояние ребенка опасения не вызывают": Мальчика, которого пыталась зарезать собственная мать, перевезли из Набережных Челнов в Казань

В Казань из Набережных Ченов на реанимобиле доставили пятилетнего Рамиля (имя изменено, ред.). Мальчик перенес операцию после того, как на него совершила покушение 32-летняя мать Альбина И. Женщина после ссоры с мужем решила покончить с собой, но перед этим она напала с ножом на двух спящих сыновей. Младший Дамир скончался на месте происшествия от полученных травм, Рамилю и самой Альбине удалось выжить.

Медики, как только состояние мальчика позволило, перевезли малыша в ДРКБ. В дороге его сопровождали начальник службы реанимации ДРКБ и опытный врач-анестезиолог. Как сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана, состояние Рамиля не вызывает опасение у медиков.

Сама Альбина находится в БСМП Набережных Челнов. Возле ее палаты выставлен конвой - женщина находится под стражей по подозрению в убийстве малолетнего сына и в покушении на убийство малолетнего ребенка. За нож Альбина схватилась 6 октября, когда после новых ревнивых претензий к мужу тот ушел ночевать к родителям. Женщина прислала ему фотографию убитого ребенка и сообщила, что когда он вернется домой, то застанет три трупа.

- Когда отец детей вернулся домой, то дверь ему открыли не сразу. Попав домой, он обнаружил одного из сыновей, двухлетнего, погибшим, а сама Альбина и старший пятилетний сын были тяжело ранены, - сообщили в СУ СКР Татарстана.