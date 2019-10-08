Минниханов "близнец" Трампа, а Метшин вылитый Элайджа Вуд: на каких знаменитостей похожи чиновники из Татарстана

За последние недели только ленивый не сравнил себя с кем-то из знаменитостей. Вы когда-нибудь задумывались, на кого похожи руководители и министры Татарстана? «Комсомольская правда – Казань» решила выяснить это, загрузив их фотографии в популярную сейчас программу Gradient. Надо сказать, что результат этого эксперимента получился вполне интересным. Здесь и зарубежные актеры, и крупные политики.

МИНИТМЕР ШАЙМИЕВ – МАКАЛЕЙ КАЛКИН?

Самой большой неожиданностью стало сходство первого президента республики Минтимера Шаймиева с американским актером Маколеем Калкиным. Не исключено, что спустя несколько десятков лет 39-летний ныне Маколей станет похож на госсоветника Татарстана. Сейчас же это сложно себе представить.

Не исключено, что спустя несколько десятков лет 39-летний ныне Маколей станет похож на госсоветника Татарстана

РУСТАМ МИННИХАНОВ – ДОНАЛЬД ТРАМП?

Нынешний же президент Татарстана Рустам Минниханов, как оказалось, имеет что-то общее с президентом США Дональдом Джоном Трампом. Правда сходство можно найти лишь на тех фотографиях, где глава республики не улыбается (что редкость).

Превращение президента Татарстана в президента США

НАТАЛИЯ ФИШМАН-БЕКМАБЕТОВА – НИКИ МИНАЖ?

Помощнику президента Татарстана Наталию Фишман-Бекмамбетову от Ники Минаж, судя по результату, отличает лишь естественная красота и вьющиеся волосы. Но кто-нибудь вообще представляет себе американскую певицу без макияжа? Поэтому остается лишь догадываться об истинных чертах лица исполнительницы хитов.

Об истинных чертах лица Ники Минаж остается, правда, лишь догадываться

ИЛЬСУР МЕТШИН – ЭЛАЙДЖА ВУД?

Голубоглазый мэр Казани Ильсур Метшин за пару шагов превратился в Фродо из «Властилина Колец». Кажется, что кроме глаз и овала лица их двоих не связывает ничего. Однако получилось забавно.

Мэр Казани за пару шагов превратился в Фродо из «Властилина Колец»

АЛЕКСЕЙ ПЕСОШИН – РОБЕРТ ДАУНИ-МЛАДШИЙ?

Кто знает, кем стал бы Алексей Песошин, если бы не стал премьер-министром Татарстана? Кажется, он неплохо бы смотрелся в каком-нибудь хорошем кино или на сцене. Не зря же приложение сравнило его с одним из самых знаменитых американских актеров Робертом Дауни младшим. К тому же они почти ровесники.

Валерий Песошин и Роберт Дауини младший, к слову, почти ровесники

РАФИС БУРГАНОВ – ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО?

Еще с одним известным американским актером – Леонардо ДиКаприо - приложение сравнило министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова. Самостоятельно себе представить такое было бы сложно, но, глядя на два фото сделать это становится чуть легче.

Самостоятельно себе представить такое было бы сложно, но, глядя на два фото сделать это становится чуть легче

ФАРИД АБДУЛГАНИЕВ – СИЛЬВЕСТЕР СТАЛОНЕ?

43-летний министр экономики Татарстана пусть и не так накачен как американский актер, кинорежиссер и сценарист Сильвестр Сталоне, но из всех руководителей ведомств похож на него больше всех. И, казалось бы, не те глаза, не тот рот, не тот нос. Возможно, все решают черные волосы?

Возможно, все решают черные волосы?

ДАМИР ФАТТАХОВ – ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН?

Второй (после Шаймиева-Калкина) неожиданностью для нас стало сравнение министра молодежи Татарстана Дамира Фаттахова и еще одного американского актера - Дензеля Вашингтона. Здесь сложно что-то добавить, поэтому просто покажем это интересное превращение.

Как такое вообще могло произойти?

ИРАДА АЮПОВА – ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС?

Оказалось, что есть у Кабинета министров Татарстана и своя Джей Ло. Ей стала министр культуры республики Ирада Аюпова. Вот только глава ведомства выглядит значительно натуральнее.