"Оторвал дворник и запустил им прямо мне в голову": в Казани охранник набросился на девушку, которая отказалась убрать машину с парковки

«Мне стыдно за мужчин и страну, в которой я живу», - начинает свой рассказ жительница Казани Алия Акчурина. Неделя у нее началась с драки с охранником «ТАТМЕДИА». В соцсетях женщина сообщила, что в понедельник, 7 октября, в 11.30 на въезде на служебную парковку «Идел-Пресс» со стороны улицы Солдатской на нее буквальном напал сотрудник ЧОПа.

«ОБОШЕЛ МОЮ МАШИНУ, ОТОРВАЛ ОТ НЕЕ ДВОРНИК И ЗАПУСТИЛ ИМ МНЕ В ГОЛОВУ»

- Приехала за дочкой, остановилась вдоль дороги, места там особо парковаться негде, встала, как смогла, зная, что бывший муж с дочкой уже спускаются и ждать их совсем недолго. Не прошло и минуты, как к моей машине подбежал охранник АО "Татмедиа" и начал не просто стучать, а яростно бить в окна, крича, чтобы я убрала машину! – пишет Алия.

Женщина вышла из машины, чтобы поговорить с мужчиной и объяснить ему, что она скоро уедет. Однако слова, по словам Алии, не помогли.

- Это его явно не устроило, сквозь трехэтажный мат, угрозы и оскорбления в мой адрес он настойчиво требовал от меня исполнения его приказаний. Настойчиво - это быкуя и наступая на меня прямо лицом в лицо, еще бы чуток и мы бы носами тёрлись, - продолжает она.

После Алия достала газовый баллончик и предупредила охранника, что использует его, если мужчина не отойдет.

- Он в ответ толкнул меня ещё сильнее, я применила баллончик. Он, закрыв глаза, пришел в ещё большую ярость, обошел мою машину, оторвал от нее дворник и запустил им прямо мне в голову, - вспоминает женщина, - "Татмедиа", можете спать спокойно, вы под защитой бесстрашных стражей порядка, которые не побоялись дать отпор 40 килограммовому монстру!

Фото: instagram.com/kaleeyash

«АВТОМОБИЛЬ ДЕВУШКИ МЕШАЛ ПРОЕЗДУ ТЕХНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО»

Вечером того же дня в соцсетях появился комментарий «ТАТМЕДИА».

- «ТАТМЕДИА» приносит извинения Алие Акчуриной за возникшую сегодня днём ситуацию. В результате произошедшего конфликта 58-летний сотрудник ЧОП «СКИФ» Мельников С.Г. получил ожоги конъюнктивы и роговицы глаза вследствие применения перцового баллончика водителем автомобиля, - сообщает агентство.

Оно также приводит слова пострадавшего, который заявляет, что им были применены действия по самообороне только после того, как ему в глаза попала аэрозоль перцового баллончика. До этого же он просил водителя освободить проезд к издательству.

- На данном участке дороги установлен знак «Стоянка запрещена», а автомобиль девушки мешал проезду техники на производство, - отмечает «ТАТМЕДИА».

Агентство заявляет, что данной ситуации будет дана правовая оценка.

«Я ПОПЫТАЛСЯ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НАПАДЕНИЯ»

Немногим позже о произошедшем рассказал и сам охранник.

- Сегодня в районе 11:30 к прилегающей территории к выезду с технической зоны издательства под запрещающий стоянку знак подъехал автомобиль "Пежо" темного цвета. По протоколу я вышел и предупредил автомобилиста, которым оказалась женщина, о невозможности занимать данное место для стоянки и попросил её отъехать. Через несколько секунд я подошёл повторно и указал на невозможность стоянки в данном месте, показав на знак, - начинает свой рассказ мужчина.

После он отмечает, что заметил, как иномарка помешала «Газели», которая выезжала с технической парковки.

- После увиденного я решил в очередной раз подойти к девушке и уже повышенным тоном сказать, что ей необходимо уехать. После чего она налетела на меня с оскорблениями и достала баллончик и брызнула мне прямо в лицо. После этого я уже не помню, сколько раз она брызгала баллончиком в лицо, но я попытался защититься от нападения и оббежал машину, после чего увидел, что она бежит в обратном направлении. Я схватился за первое, что пришло мне в голову - дворник, и запустил им в женщину, чтобы отпугнуть, - вспоминает мужчина.

Фото: instagram.com/kaleeyash

Далее водитель, якобы, подбежала к нему и вновь брызнула в лицо баллончиком. Тогда охраннику пришлось убежать в сторону рабочего места.

- Через несколько минут ко мне подошёл неизвестный мужчина (который представился мужем), которому я разъяснил, что случилось. После приехали сотрудники ППС, которым я дал подробное объяснение. Через некоторое время приехала скорая помощь и забрала девушку. Затем приехала вторая карета, которая отвезла и меня в больницу, где мне поставили диагноз ожога сетчатки и роговицы глаз, - завершает свой рассказ охранник.