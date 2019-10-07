2019-10-07T11:26:30+03:00
Общество

В Татарстане волонтеры очищают от мусора акваторию и берега Куйбышевского водохранилища

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Экологические мероприятия по очистке прибрежной полосы и акватории Куйбышевского водохранилища для сотрудников ФГУ «Средволгаводхоз» - привычное дело.

В рамках Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, с весны текущего года силами ФГУ «Средволгаводхоз» под руководством Фоата Фаритовича Мухаметшина, Артема Анатольевича Филиппова, при поддержке координатора федерального партийного проекта «Чистая страна» Елены Анатольевны Минаковой и волонтерами было собрано около 400 куб. м мусора на Куйбышевском водохранилище.

Целью таких акций является привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения акватории Куйбышевского водохранилища и прибрежной полосы, проблеме восстановления водного объекта, утилизации отходов, пропаганда проведения экологичного отдыха.

Масштабностью отличилось мероприятие по расчистке береговой полосы и акватории у н. п. Алексеевское и н. п. Лебяжье Алексеевского района Республики Татарстан, прошедшее 25 сентября в Алексеевском районе. С осознанной ответственностью в нем приняли участие учащиеся Алексеевского аграрного колледжа. Не остались равнодушными к проблеме загрязнения активисты Территориального общества собственников н. п. Алексеевское и местный Совет ветеранов. В результате общего труда было собрано 14 куб. м мусора.

Солнечная погода порадовала учащихся Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова» при проведении аналогичного мероприятия в Верхнеуслонском районе Татарстана.

В ярко-оранжевых жилетах на берегу Волги юные кадеты практически строем участвовали в масштабной акции по очистке береговой линии. В соревновательном темпе они собирали мусор на берегу, от их глаз не ушло практически ничего.

А сотрудники аккредитованной гидрохимической лаборатории ФГУ «Средволгаводхоз» проводили каждый раз развернутые анализы воды.

Необходимо отметить высокий уровень организации таких акций: комфортабельные автобусы для волонтеров, горячее питание, интерактивная программа, розыгрыш призов и памятные подарки.

На этом мероприятия не заканчиваются. Всего на реализацию этого проекта дано 6 лет. Поэтому есть возможность всем желающим принять участие в этом благом деле и сделать мир чище.

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