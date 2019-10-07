В Татарстане после ссоры с мужем женщина зарезала своих детей

Страшная картина открылась перед врачами "скорой медицинской помощи", приехавшими на вызов в одну из квартир Нового города в Набережных Челнах в понедельник, 7 октября, в 4.00. В залитой кровью комнате находилось тело двухлетнего мальчика. Позже судмедэксперты насчитают семь ножевых ранений на ребенке.

Врачи срочно госпитализировали еще одного мальчика - семилетнего, на теле которого были также ножевые ранения. Сейчас за его жизнь борются в больнице.

Подозреваемой в убийстве одного ребенка и в попытке убийства второго стала их родная 32-летняя мать. По предварительным данным, она в приступе ревности после скандала с мужем сначала расправилась с малышами, потом предприняла попытку покончить с собой. Но ее удалось спасти.

По факту обнаружения тела ребенка и ранения второго мальчика в СУ СКР Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Убийство и покушение на убийство малолетних".

Как рассказали собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, супруги И. начали ссориться еще накануне вечером, едва муж вернулся домой с работы. Причиной ревности стала коллега мужчины. Сидевшая в декрете жена Альбина ревновала его к девушке и требовала прекратить с ней встречаться и даже уволиться. Когда конфликт разгорелся настолько, что находиться в одной квартире стало невозможно, мужчина ушел ночевать к родителям.

Несмотря на смс-переписку между супругами и заверения мужа о любви, Альбина никак не могла успокоиться. Вскоре мужчина получил от нее фотографию сыновей в крови. Когда он прибежал к себе домой вместе с братом, то открыть сразу дверь не смог. Позже раненная женщина сама открыла дверь.

По предварительным данным, она попыталась покончить с собой.

Перед самоубийством она написала на своей страничке в соцсетях "Любила семью". В 0.26 в понедельник, 7 октября, она изменила статус: "Меня нет в живых, простите".