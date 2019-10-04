«Он с нами на одной волне»: победителем фотоконкурса «Мой любимый учитель» стал молодой педагог истории и обществознания из Казани

«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Мой любимый учитель», в котором приняли участие 20 учителей из Татарстана. Интернет-голосование проходило на сайте издания с 16 по 30 сентября.

БУЛАТ ГАБДУЛВАЛИЕВ, ИНЖЕНЕРНЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ КНИТУ-КАИ

Первым стал молодой преподаватель истории и обществознания Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ Булат Габдулвалиев (2023 голоса). Несмотря на то что он работает учителем всего год, мужчина смог завоевать любовь и уважение старшеклассников. Вот что о нем рассказывают его ученики:

«Было очень удивительно, что он очень молодой. Все наши предыдущие учителя были очень опытные. Они были нам как родители. Это придавало им дополнительный авторитет. Но оказалось, что молодой преподаватель не обязательно значит неопытный и неуверенный. Молодой – означает современный, который лучше понимает наше поколение. Он с нами на одной волне».

«Каждый из нас – сильная личность с непростым, лидерским характером. Часто нам бывает не просто найти общий язык. Наверное, многим, даже опытным учителям было бы не просто иметь дело с такими учениками, но Булат Рустемович как-то сразу установил с нами контакт и любой вопрос решает конструктивно, а самое главное, что все остаются довольны».

«Он очень любит свои предметы, глубоко их знает и продолжает учиться дальше. Это помогает ему увлекать нас своими предметами. Оказалось, что учителю не обязательно быть очень строгим, чтобы добиться внимания к своему предмету. На уроках Булат Рустемович поддерживает непринужденную атмосферу, может пошутить и подбодрить».

«Его работоспособности и самоотдаче поразится любой человек. И везде его ждут, все хотят поделиться и выслушать его точку зрения, к его советам прислушиваются. Наверное, таким и должен быть настоящий учитель для нашего непростого класса. Он свой, но выше всех. Лидер среди лидеров. Он профессионал в своем предмете, авторитет в решении проблем класса. Он честный, и мы доверяем ему».

Сам же Булат рассказывает, что к преподаванию его привело желание «сделать какой-то существенный вклад в развитие страны в целом, и ее детей в частности». Он признается, что ему в силу возраста ему легко находить общий язык со школьниками. А им, в свою очередь, комфортно работать с ним.

Интересно, что Булат Габдулвалиев не только учитель, но и воспитатель в интернате, PR-менеджер лицея, организатор курсов и классный руководитель восьмиклассников. Несмотря на это, у молодого человека остается время на себя и свою жизнь. Вот только афишировать ее в соцсетях он не спешит.

– С одной стороны, я согласен с тем, что у учителей тоже должна быть своя личная жизнь. С другой стороны, учитель – публичная личность. Ему нужно контролировать свои действия в соцсетях и не только, – считает педагог.

Подарочный сертификат в сеть книжных магазинов «Дом Книги» Булат пообещал потратить на нужды своего класса.

СВЕТЛАНА ЧАГИНА, НИЖНЕКАМСКИЙ ЛИЦЕЙ № 14

Второе место заняла преподаватель нижнекамского лицея № 14 Светлана Чагина (1966 голосов).

«Она – мой Любимый Учитель. И я ее называю Ангелом на земле. Да-да, это действительно так! Когда я увидела ее впервые, мне казалось, что Светлана Владимировна имеет самые лучшие качества в себе, которые только есть. Она красивая, добрая, жизнерадостная, отзывчивая, целеустремленная, улыбчивая, воспитанная. Я забываю все трудности в учебе, когда вижу ее милые, добрые, ласковые, понимающие глаза».

«Благодаря Светлане Владимировне мы научились быть открытыми, доброжелательными, уважать друг друга и не обижаться по пустякам. В школе говорят, что мы – украшение любого праздника и мероприятия. Но мы отличаемся не только своей воспитанностью и хорошим поведением, но и сильными знаниями».

«Она учит нас быть трудолюбивыми, не лениться и идти к своей мечте и цели, не останавливаясь. Если что-то не получается, ласково обнимает и говорит: «Не переживай, все будет хорошо». Даже замечания у нее другие, дружеские».

ИРИНА БЛОХИНА, КАЗАНСКАЯ ШКОЛА № 49

Третье место получила преподаватель начальных классов казанской школы № 49 Ирина Блохина (1515 голосов). О ней «Комсомолке» написал ее уже бывший ученик, который даже спустя годы с теплой отзывается о своем первом учителе.

«Ирина Алексеевна лучезарная, оптимистичная, терпеливая. Она умеет сочетать требовательность и уважение к учащимся. Она могла быть строгой и в то же время шутила с нами. Уроки с ней проходили на одном дыхании. Благодаря ей наш класс был очень дружным, дружили даже родители и дружат по сей день».

«С ней было интересно всё: и поездки на природу, и музеи, и театры. А их за четыре года было совсем не мало. Прошли годы, многое изменилось. Теперь я учусь в 8 классе кадетской школы, но Ирину Алексеевну не забуду никогда».

«Она внесла большой вклад в формирование моего характера, моего упорства. моей личности. И то, кем я сейчас являюсь, ее огромный труд».

Ирина рассказывает, что работает учителем с 1983 года. Свой педагогический путь она начинала в Лаишевском районе. Сейчас ее первым ученикам больше 40 лет, но они до сих пор навещают Ирину Алексеевну.

О том, что бывший ученик (ныне учащийся кадетской школы в Камском Устье) написал о ней в редакцию «Комсомольской правды», Ирина узнала совершенно случайно.

– Это мне родители прислали ссылочку. Для меня это был шок. Я прекрасно помню этого парня, который написал обо мне такие приятные слова. Мало того, в моем четвертом классе сейчас учится его младшая сестра, – признается участница фотоконкурса.

Свой сертификат в книжный магазин Ирина Алексеевна также хочет потратить с пользой для класса – собирается купить новую методичку по математике.

«В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ, КАК Я ПОШЕЛ В ПЕРВЫЙ КЛАСС»

Историю о своем любимом педагоге «Комсомолке» рассказал и полковник в отставке, заслуженный учитель Татарстана Ринат Замалиев. Фотография не набрала нужного для победы количества голосов, но оставить ее без внимания просто нельзя.

«В этом году исполнилось 70 лет, как я пошел в первый класс, и 60 лет, как я окончил школу. На фото наша первая учительница Анна Михайловна Колесникова. Учился я в городе Бухара в школе имени Карла Маркса. Эти стихи посвящены нашей первой учительнице и всем тем, кто готовил нас к жизни и давал нам огромную сумму знаний:

Уж 60 – звонок веселый нас не зовет за парты в класс.

Уж 60 – как эта школа в дорогу выводила нас.

Да, 60 – и многих сразу не узнать,

И больно видеть – постарела моя учительница-мать.

Я на челе ее морщинки уже считаю без труда.

Покрыли волосы снежинки, не растопить их никогда.

Но в том не годы виноваты, ведь не прошла ее весна.

Своею молодостью плату за всех нас в жизнь внесла она.

И нет морщин священных этих и нет священной седины.

Спасибо, мать, за все на свете от всех детей моей страны».

«ОНА УМЕЛА РАЗГЛЯДЕТЬ РЕБЯЧЬИ ДУШИ»

Еще одной историей, которой мы не можем не поделиться, стала любовь учеников к Галине Чвановой, которая преподавала математику в школе № 2 города Нурлата.

«Мы учились без калькуляторов и гаджетов, ее (Галины Владимировны. – Ред.) уроки проходили интересно и доходчиво, глубоко аргументированно. Галина Владимировна – отличный специалист и вдумчивый педагог. Она нас хорошо чувствовала, а отсюда и мы к ней притягивались, любили ее уроки, любили математику! Мы не боялись этого предмета. Знали, что если что-то недопоняли, мы не схлопочем необоснованную двойку». Она умела разглядеть ребячьи души, потенциал каждого ученика. Всем нам очень повело. С нами занимался творческий и очень глубокий педагог, не жалея ни времени, ни сил. Многие из нас получили высшее образование. Без того фундамента знаний, который вложила в нас Галина Владимировна, мы бы вуз не потянули! <…> И что самое важное – Галина Владимировна ко всем относилась ровно, уважительно: не возносила отличников на пьедестал, а отстающих не «топила». Это был интеллигентнейший и очень деликатный человек, мудрый и очень добрый».

«Комсомольская правда» от всей души поздравляет каждого педагога с всемирным Днем учителя! Спасибо каждому из вас за ваш нелегкий труд, безграничное терпение, неиссякаемый запас энергии и искреннюю любовь к своим ученикам. Вы воспитываете будущее страны. Вы достойны цветов и признания круглый год.