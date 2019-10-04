В Татарстане на одном и том же месте с разницей в 5 минут насмерть сбили мужчину и женщину

Сразу два смертельных случая наезда на пешеходов на одном и том же месте произошла вчера, 3 октября, после 19.00 в Верхнеуслонском районе республики на 11 километре автодороги Казань-Ульяновск.

В 19.34 под колеса КАМАЗа, которым управлял 37-летний житель Буинского района, попала 40-летняя жительница Казани. Очевидцы рассказали, что пострадавшая была пьяна и шла по проезжей части. По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость, и сбил женщину. Травмы, полученные в результате наезда, оказались смертельными - женщина скончалась на месте происшествия.

Не успели очевидцы опомниться, как через пять минут, в 19.39, под колесами проезжавшей мимо места происшествия иномарки БМВ, которой управлял 25-летний житель Ульяновской области, попал безработный 23-летний житель Казани. По мнению Госавтоинспекции, водитель легковушки тоже не выбрал безопасную скорость и сбил находящегося на проезжей части нетрезвого пешехода. Травмы оказались смертельными.

- По факту двух смертельны дорожно-транспортных происшествий возбудили два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.