2019-10-07T00:08:39+03:00
Спорт

УНИКС в первом домашнем матче нового сезона обыграл «Астану»

Игра в рамках лиги ВТБ завершилась со счетом 81:72
Алина НИЗАМОВА
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Хозяева сразу ушли вперед.Хозяева сразу ушли вперед.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и первом домашнем матче нового сезона казанский УНИКС обыграл «Астану» со счетом 81:72.

В первом матче УНИКС обыграл «Астану». Фото: Алина НИЗАМОВА

В первом матче УНИКС обыграл «Астану».Фото: Алина НИЗАМОВА

В стартовой пятерке у хозяев было только два игрока, знакомых болельщикам по прошлому сезону: Эрик Макколум и Реймар Морган. Вместе с ними с первых минут вышли новички Вангелис Манцарис, Хаукур Палссон и Алекс Тайс.

В стартовой пятерке знакомые болельщикам по прошлому сезону были только Эрик Макколум и Реймар Морган. Фото: Алина НИЗАМОВА

В стартовой пятерке знакомые болельщикам по прошлому сезону были только Эрик Макколум и Реймар Морган.Фото: Алина НИЗАМОВА

Хозяева сразу ушли вперед: к началу второй четверти счет уже был 21:13 в пользу УНИКСа.

К началу второй четверти счет уже был 21:13 в пользу УНИКСа. Фото: Алина НИЗАМОВА

К началу второй четверти счет уже был 21:13 в пользу УНИКСа.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге стартовый отрезок стал решающим в матче. Далее соперники играли на равных, а третья четверть вовсе осталась за клубом из Казахстана.

Далее соперники играли на равных. Фото: Алина НИЗАМОВА

Далее соперники играли на равных.Фото: Алина НИЗАМОВА

Примечательно, что, несмотря на небольшое преимущество, Димитрис Прифтис выпустил всех игроков из заявки на паркет.

Димитрис Прифтис выпустил всех игроков из заявки на паркет. Фото: Алина НИЗАМОВА

Димитрис Прифтис выпустил всех игроков из заявки на паркет.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игрокам встречи стал Макколум – на его счету 21 очко. Новый капитан УНИКСа в этом сезоне Джамар Смит набрал 19 очков.

Самым результативным игрокам встречи стал Эрик Макколум. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игрокам встречи стал Эрик Макколум.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче казанский клуб дома сыграет против «Цедевиты» в Кубке Европы. Встреча пройдет 9 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Болельщики. Фото: Алина НИЗАМОВА

Болельщики.Фото: Алина НИЗАМОВА

В Единой лиге ВТБ УНИКС сыграют 12 октября в столице Эстонии против таллинского «Калева».

ИСТОЧНИК KP.RU

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