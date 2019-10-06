"Вам не стыдно свои трусы и лифчики всем показывать?": жителей Казани просят не вешать сушить белье во дворах жилых домов

Один из жителей Казани был шокирован, когда зашел в один из городских дворов. Он заметил, что прямо посреди двора жители окрестных домов сушат свою постиранную одежу. При этом, некоторые жители Казани спокойно вешают на всеобщее обозрение свое нижнее белье.

- Зашел в один из казанских дворов и просто был в шоке. Прямо среди деревьев развешаны постиранные вещи жильцов дома. В связи с этим вопросы? Вам места в квартирах не хватает? и самое главное, Вам не стыдно свои трусы и лифчики всем показывать? Это ведь видят все, и те, кто живет рядом, и те, кто проезжает мимо, - написал житель Казани в соцсетях.

Отметим, что автора сообщения поддержали далеко не все жители Казани. По мнению ряда пользователей интернета в подобной сушке белья нет ничего плохого.

"А где еще белье сушить? Ест квартиры размером с определенную стандартную комнату. Места там нет. Вот и приходится сушить на улице".

"У меня родители всю жизнь сушили белье на улице. Там быстрее высыхает, да и вещам там "комфортнее". Так зачем отказывать себе в этой возможности? Никому же от этого плохо не станет. Более того, все останутся довольны".

Впрочем, не все жители Татарстана разделяли это мнение. По мнению некоторых из них, сушка белья во дворах - изжиток прошлого века.

"Я понимаю, когда наши родители и их родители сушили белье на улице, квартиры маленькие и ве такое, но сейчас почти у всех есть балконы. Там что, места нет?".

"Можно же вывешивать, например, простыни или полотенца, но трусы посреди двора это действительно перебор. Вот при всех стесняетесь ходить в белье, а на всеобщее обозрение это белье вешаете. Странно все это".

В остальном пользователи интернета отметили, что сушить белье на улице все же лучше, имея собственный дом. Кроме того, развешивая белье во дворе многоквартирного дома можно нарваться на воровство, так что казанцам советуют все же сушить одежду в собственных квартирах.