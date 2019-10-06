«Рубин» обыграл «Тамбов» и покинул зону стыковых матчей

Середина выходного дня, дождь, казанцы не выигрывают уже шесть матчей. Даже бесплатные дождевики не помогли: на трибунах всего 2585 зрителей. Это антирекорд за все время выступления клуба в премьер-лиге – 16 лет. Под зонтами, вытирающие мокрые сиденья, закутывающиеся в пледы, болельщики ждали начала игры «Рубин» – «Тамбов» на Центральном стадионе.

На трибунах собрались всего 2585 зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Перед встречей казанцы были на 14-м месте турнирной таблицы РПЛ, а «Тамбов» – на последнем 16-м. Счет в игре соседей по таблице открыл «Рубин». На 27-й минуте Игорь Коновалов навесил мяч со штрафного, и тот, никого не коснувшись, залетел в дальний угол. Полузащитник отметился вторым своим голом за казанскую команду.

– Хорошо, что выиграли перед паузой в чемпионате, на хорошей ноте, с позитивными эмоциями уходим. Будет, наверно, готовиться полегче нам, потому что давно не выигрывали. Будем пытаться продлить серию, потому что много очков растеряли уже. Хотелось бы поблагодарить тех, кто пришел поддержать. Мы их слышим. Спасибо им большое, – сказал после игры Игорь Коновалов.

Счет открыл Игорь Коновалов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже через пять минут преимущество «Рубина» удвоилось. Зурико Давиташвили, который вышел после долгого восстановления от травмы, обыграл нескольких защитников и забил свой первый гол за казанцев. После окончания игры Зурико получил награду лучшему игроку матча.

Зурико Давиташвили вышел после долгого восстановления от травмы.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Забить гол всегда приятно, особенно когда возвращаешься после травмы. В любом случае надо стремиться вперёд и только вперёд и забивать почаще. Конечно, сегодня я счастлив, что у меня получилось забить, – прокомментировал гол футболист после матча.

Перед встречей казанцы были на 14-м месте турнирной таблицы, а «Тамбов» – на последнем 16-м.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Тамбов» ответил в начале второго тайма ударом Георгия Мелкадзе из пределов штрафной. Но итоговый счет на табло в пользу казанцев – 2:1. Эта победа позволила «Рубину» прервать серию без побед и покинуть зону стыковых матчей в турнирной таблице. После встречи главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал о том, насколько психологически давила серия из шести матчей без побед.

«Тамбов» ответил в начале второго тайма ударом Георгия Мелкадзе.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Вы видели, как команда во втором тайме реагировала на то, что нужно сохранить победный результат. Когда ты хочешь сохранить победный результат, отходишь назад, отдаешь сопернику мяч и начинают возникать проблемы. В этом плане, конечно, влияло, что мы не побеждали в предыдущих шести матчах. Мы говорили, что нам будет тяжело, – сказал наставник.

Эдуардо Докампо.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче «Рубин» 19 октября на выезде сыграет со «Спартаком».