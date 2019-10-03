Студенческая секция SPE татарстанского вуза признана лучшей в мире!

В городе Калгари (Канада) завершает свою работу конференция-выставка общества инженеров-нефтяников (SPE) Annual Technical Conference and Exhibition. В мероприятии принимают участие представители крупнейших нефтяных компаний, студенты ведущих отраслевых вузов мира. На конференции Альметьевский государственный нефтяной и институт представляет экс-президент и действующий секретарь студенческой секции общества (ASOI SPE Student Chapter) Ильдар Галиакберов.

За высокий профессионализм и энтузиазм на конференции лучшим студенческим чаптерам мира были вручены награды. Из 400 секций лишь 18 были ее удостоены, в том числе ASOI SPE Student Chapter. Ильдар получил награду из рук Президента SPE Шона Нунана. В свою очередь студент АГНИ от имени альметьевского чаптера и первого в мире художника, который пишет картины нефтью, Марселя Шайдуллина подарил президенту картину. Она будет украшать офис профессиональной секции SPE в Калгари.

- Я рад, что наша деятельность, которая поддерживается руководством института, оценена Международным обществом инженеров-нефтяников. Благодарю мою команду за активную деятельность и желаю успехов новым активистам под руководством нынешнего президента чаптера Бахадыра Хусаинова, - отмечает в беседе Ильдар Галиакберов.

Фото: АГНИ.

Справка:

Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE (англ. Society of Petroleum Engineers, SPE) - международная некоммерческая профессиональная организация технических специалистов нефтяной промышленности. Основной целью общества является накопление и распространение знаний в области разведки и добычи нефти, а также развитие сопутствующих технологий.

Всего в мире зарегистрировано 383 студенческих секций общества, куда входят более 72 тысяч студентов из 28 стран. В настоящее время в России и Каспийском регионе действуют 38 студенческих секций SPE, и лишь одна из них была представлена на конференции-выставке Annual Technical Conference and Exhibition - студенческая секция SPE АГНИ.