«Ак Барс» просто не удержим: Теперь казанцы расправились со СКА

2 октября «Ак Барс» завершил домашнюю серию, обыграв питерский СКА. Ранее казанцы в «Татнефть Арене» обыграли «Куньлунь» со счетом 5:0 и «Нефтехимик» – 3:2. По сравнению с матчем с нижнекамцами тренерский штаб «барсов» сделал 3 изменения в составе. Вместо Вячеслава Основина в атаке вышел Станислав Галиев, Даниила Журавлёва в защите сменил Дмитрий Юдин, а место в воротах занял Адам Рейдеборн.

Тренерский штаб «барсов» сделал 3 изменения в составе.Фото: Алина НИЗАМОВА

СКА же в последнем матче обыграли рижское «Динамо» со счётом 3:0. Перед матчем с «Ак Барсом» в заявку питерцев не попал форвард Наиль Якупов, место которого занял Александр Барабанов.

Казанцы по-прежнему остаются на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.Фото: Алина НИЗАМОВА

Счет в матче открыли казанцы в начале второго периода. Шайбу в ворота гостей забросил Артём Галимов.

СКА ответили лишь ближе к концу матча.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Там был хороший пас от Даниса Зарипова, я его поблагодарил. Решил сразу бросать, – прокомментировал момент гола после игры Артём Галимов.

Шайбу в ворота гостей забросил Артём Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже меньше чем через три минуты игрового времени болельщики «Барсов» снова радостно повставали со своих мест. Эмиль Галимов забросил вторую шайбу хозяев в матче.

Эмиль Галимов.Фото: Алина НИЗАМОВА

СКА ответили лишь ближе к концу матча, реализовав штраф Кирилла Петрова: Алексей Бывальцев с пятака в касание отправил шайбу в ворота хозяев. В итоге «Ак Барс» победил со счётом 2:1 и по-прежнему остается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Второй гол казанцев.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Быстрая, живая игра была, жёсткая в меру. Получился волнистый первый период – начали здорово, но потом чуть отошли. Второй период удался, перед третьим предупреждали, что соперник побежит вперёд, но удаления – где-то надо контролировать клюшку, эти моменты решить. 3 удаления всё-таки, команда хорошая – к сожалению, получили гол, нервная концовка была. Но, опять же, выстояли, молодцы, – прокомментировал встречу главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче казанцы 6 окттября в столице Беларуси сыграют с минским «Динамо», начало игры в 17:00.