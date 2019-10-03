Ресторатор из Казани пришел к Ольге Бузовой в «План Б»

Житель Казани Дмитрий Чимов – рисковый человек. Наверное, поэтому он и стал участником романтического шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов попробуют найти свою любовь. Сможет ли Дмитрий очаровать Ольгу Бузову? Смотрите с 13 октября в 20.30 на ТНТ.

Прошлой зимой Дмитрий Чимов оставил свой бизнес и уехал на Бали с билетом в один конец. Через два месяца вернулся, решив развиваться в ресторанной сфере. По профессии – экономист-аналитик, окончил Казанский федеральный университет. В свободное время играет в футбол, плавает, катается на сноуборде и вейкборде, осваивает сёрфинг.

«Идеал женщины - очень яркая, красивая девушка, с множеством увлечений, активной жизненной позицией, с которой приятно общаться на любые темы. Она должна разбираться в моде, еде и хороших книгах. А в Ольге Бузовой восхищает потрясающая энергетика и эмоциональность», - признался Дмитрий.

Даст ли ему Ольга шанс сделать ее счастливой?

Смотрите «План Б» с 13 октября в 20.30 на ТНТ.