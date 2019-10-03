2019-10-03T11:39:11+03:00
Общество

«Не позорь Татарстан, мразь»: Владимир Соловьев оскорбил слушателя в эфире федеральной радиостанции

Житель республики назвал телеведущего «лакеем»
Алина ГАБДУЛИНА
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Накануне известный телеведущий Владимир Соловьев не сдержался, читая комментарии слушателей в эфире одной из федеральных радиостанций. Так, в своем сообщении житель Татарстана назвал журналиста «лаккеем», который «вертит толстой попой».

- Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей… Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! - ответил телеведущий некоему «Хасанову из Татарстана».

При этом комментарий слушателя Соловьев зачитал с характерным акцентом.

Отметим, что эфир был посвящен человеку, который убил сотрудника Следственного комитета в Москве. Жителю Татарстана не понравились рассуждения Соловьева на эту тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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