2019-10-03T00:53:58+03:00
Общество

"Покажи, что у тебя под купальником": Девушку из Казани попросили раздеться в аквапарке

Сотрудники развлекательного объекта посчитали, что девушка пытается что-то украсть
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушке испортили впечатление от похода в аквапарк.Девушке испортили впечатление от похода в аквапарк.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Начало осени гонит жителей Татарстана в отпуск в жаркие края. Так, одна из жительниц Казани отправилась отдыхать в Сочи и столкнулась с необычным требованием. Во время выхода с территории аквапарка ее попросили раздеться.

- Я выходила с территории аквапарка и неожиданно зазвенел металлодетектор, на мне в тот момент был только купальник. Парень, который стоял на объекте не растерялся и сказал: "Покажи, что у тебя под купальником". Вот он что, совсем странный? он не знает, что у девушки под купальником? Я долго пыталась доказать свою правоту. Пришлось вызывать администратора, чтобы завершить эту историю, - написала девушка в соцсетях.

По ее словам, раздеваться ей все же не пришлось, но осадок остался. При этом, с подобными неудобствами сталкивались и другие жители Татарстана.

"Пусть и не в Сочи, но на металлодетекторе часто пищало. Все из-за застежки а купальнике, но смотрели часто косо".

"Не думаю, что там кто-то специально хочет нас раздеть, но разок был конфуз. Я зазвенела на проходе и попросили поднять футболку, но хорошо, что там были только женщины на осмотре, а то бы опозорилась".

Были и те, кто отметил, что девушка сама виновата. Особенно, если на входе в аквапарк описывали дресс-код.

"Порой пишут, что можно приходит в аквапарк только в купальниках с веревками, а не с железными застежками, вот те, кто не видит и попадаются".

Кроме того, девушке посоветовали внимательно читать правила посещения аквапарка и предложили выбирать для посещения увеселительного заведения соответствующие купальники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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