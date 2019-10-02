"Мы не сдаемся и верим в лучшее": на лечение тяжело больной студентки из Ульяновска уже собрали 600 тысяч рублей

Состояние 23-летней студентки из Ульяновска Екатерины Симурзиной продолжает оставаться тяжелым. Напомним, что год назад девушке стало плохо. Родители начали водить девушку по врачам, но никто не мог поставить диагноз, хотя студентку наблюдали не только ульяновские, но и московские медики.

В итоге после длительных осмотров ей поставили диагноз - подозрение на подострый склерозирующий панэнцефалит. Впрочем, такой диагноз поддерживают не все медики. За последние три месяца у девушки отказали ноги, она перестала говорить, не желала питаться и даже пить. В итоге стало понятно, помочь девушке, могут только за рубежом. Взяться за лечение девушки из Ульяновска готовы взяться немецкие врачи. Впрочем, недельный курс лечения стоит 10 тысяч евро, что в переводе на отечественную валюту составляет порядка 720 тысяч рублей.

Таких денег у родителей девушки нет. Особенно если учитывать,что в 720 тысяч не входит перелет и проживание в Германии. В итоге был организован сбор помощи. Поспособствовали этому студенту УлГТУ, которые объявили о сборе средств в интернете и на территории вуза. В итоге за последнее время удалось собрать внушительную сумму - 600 тысяч рублей.

- Мы безмерно благодарны всем, кто откликнулся и перечислил средства. На сегодняшний день собрано почти 600 тысяч рублей в общей сложности. Но мы не сдаемся и верим в лучшее. Ждем также решения по оказанию адресной помощи от соцзащиты и содействие фонда Владислава Третьяка о госпитализации Кати в институт иммунологии Москвы, - рассказал порталу ulpravda.ru отец девушки Александр Симурзин.

Меж тем, о сборе средств, по всей вероятности, узнали мошенники. Дело в том, что накануне банковская карта отца Екатерины подверглась атаке аферистов. На "Мобильный банк" пришло сообщение о том, что будет списание суммы с карты, и прикреплен код подтверждения. Впрочем, Александр не растерялся, заблокировал карту и написал заявление в полицию.