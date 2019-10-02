"Кому нужны эти основы духовной культуры?": В одной из школ Набережных Челнов родителей обязали купить учебники по новому предмету

Очередной скандал в сфере образования набирает обороты в Набережных Челнах. На сей раз родители учеников одной из школ пожаловались на то, что в учебном заведении ввели новый предмет - "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Кроме того, родителей обязали самостоятельно закупить учебники по этому предмету.

- Родители 5-классников у вас тоже был введён новый предмет в 5 классах Основы духовно-нравственной культуры народов России? В нашей школе есть это нововведение. И у меня вопрос, по какому такому праву, мы, родители, обязаны учиться по электронным учебникам или покупать учебник за свой счёт, примерной стоимостью 510 рублей? - написала в соцсетях мама одного из пятиклассников.

Отметим, что автора сообщения поддержали некоторые жители татарстанского автограда, которые заявили, что не видят смысла в новом предмете.

"А почему без разрешения родителей ввели предмет и кому он нужен? Если кто-то согласится, пусть сделают факультатив".

"Я не понимаю, почему в обязательном порядке такой ненужный предмет изучать?".

Впрочем, большинство пользователей интернета не поддержали женщину. По их мнению, ничего страшного в покупке учебника нет. Тем более, что цена не такая уж и большая.

"Бутылка хорошего вина дороже чем учебник, разве это проблема?".

"Этот предмет изучается в 4 и 5 классе, оценки не ставятся, родители пи пишут заявление на согласие или отказ, хотя зачем отказываться, предмет интересный, темы о том, что такое семья, дружба, этикет, праздники семейные, так что, в чем проблема?".

"Для общего ознакомления самое то! Ничего страшного. Если дети будут иметь представление о религии и поведения в обществе,т.е. этикет. Там 6 основных религий".

Отметим, что новый предмет ввели и в других школах города, но, по словам некоторых родителей, учебники им раздавали. Прояснил ситуацию и начальник управления образования города Рустем Хузин. По его словам, школам выделяли учебники и покупать их родители не обязаны.

- Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» обеспечение образовательных учреждений учебниками является компетенцией Министерства образования и науки РТ. В 2015 году на каждое образовательное учреждение было получено по 30 учебников. Следующее поступление ожидается в 2020 году. Родители не должны покупать учебник по данному предмету. Просим указать номер школы.

Впрочем, номер школы автор сообщения так и не написала. Она рассчитывает, что это сообщение увидит директор учебного заведения. Если же учебники так и не выдадут, родительница грозится сообщить в прокуратуру.