Let’s speak about… нефть!

Получить бакалавра в альметьевском институте, а магистратуру проходить в ведущем западном вузе нефтегазовой сферы? Поехать в такой вуз на стажировку по программе международного обмена опытом? Писать диплом, используя новейшие англоязычные исследования нефтяной отрасли? Да!

Все это не просто мечта. Это те результаты, к которым намеревается прийти АГНИ уже через несколько лет. В вузе запущен проект «Формирование англоязычной среды». Это один из десяти проектов, призванных сделать из Альметьевского нефтяного института высшую нефтяную школу. Все проекты реализуются при поддержке ПАО «Татнефть».

Под задачи проекта (впрочем, не только под эти) создан целый отдел – отдел международных проектов АГНИ. И теперь у студентов альметьевского вуза просто нет шансов остаться на уровне «Do you speak English? - Йес… Если бы…».

В большинстве вузов Татарстана английский язык сегодня изучается как некий «необязательный» предмет (что-то вроде музыки в школе), по старым технологиям (в том числе предполагающим, что студенты приходят на занятия в составе групп по своим специальностям, с очень большим разбросом по уровню владения языков). Или же вуз предлагает желающим прокачать English дорогостоящие дополнительные курсы внутри вуза.

Фото: АГНИ.

В АГНИ же на английский язык сделаны высокие ставки. Отсутствие надлежащих знаний языка международного общения, науки и передовых технологий сегодня тормозит развитие нефтяной отрасли, считает руководство вуза. Пока же в среднем уровень английского у протестированных студентов довольно низок.

Подготовительные работы в проекте начались еще в марте 2018-го. После создания специального отдела международных проектов было проведено повышение квалификации преподавателей кафедры иностранных языков в Казани Обучение проводилось при помощи носителей языка и специалистов, сертифицированных по системе CELTA. Позже определились с перечнем учебных пособий и закупили пробную партию учебников издательства Кембридж.

Помимо учебников закуплены и научно-технические, и художественные издания на английском языке. Сформирована целая библиотека интересной для молодежи англоязычной литературы. Тут и «Гарри Поттер», и книги Стивена Кинга, и многое другое.

Весной нынешнего года студенты, преподаватели и сотрудники вуза согласно проведенному тестированию были разделены на семь тестовых групп, по уровню владения языком. В марте начались занятия углубленного английского в тестовых группах. А с сентября по новым методикам занимаются все первокурсники АГНИ - 256 студентов.

Фот: АГНИ.

Параллельно с занятиями, включенными в общий учебный план, АГНИ ведет большую работу по формированию англоязычной среды в вузе. В институте еженедельно работает Клуб английского языка, на котором ребята смотрят и обсуждают фильмы и сериалы на английском, читают книги и общаются в неформальной обстановке, устраивают дискуссии и дебаты.

Тем временем специалисты отдела международных проектов наращивают опыт, перенимая ведущие современные методики обучения языкам. В феврале несколько сотрудников отдела принимали участие в семинаре-тренинге «Современные методы преподавания и обучения», который проводила эксперт из Ирландии, временный вице-президент по преподаванию и обучения Университетского колледжа Корк, доктор Мариан МакКарти. Семинар проводился в Москве.

В самом институте уже побывали англоязычные специалисты, коллеги по нефтехимической отрасли. К примеру, профессор технологий нефтегазодобычи из университета Montana Tech (США), заслуженный лектор SPE (общества инженеров-нефтяников) Тодд Хоффман, Ph.D. провел в АГНИ неформальную встречу со студентами в сентябре. А летом сотрудники института встречали у себя в гостях выпускника Гарвардского и Калифорнийского университетов, известного американского специалиста в области биологии Майкла Шу.

Руководство вуза рассчитывает, что со временем такие контакты с англоязычными коллегами станет обычным делом, причем на встречах по обмену опытом студенты и сотрудники вуза смогут общаться с экспертом без переводчика.

Пока студенты с высоким уровнем английского в вузе скорее редкость. Но они уже сумели выделиться в международных студенческих активностях. В июне в Санкт-Петербурге проходил 6-й Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета. Среди около двух тысяч молодых специалистов, студентов и аспирантов в форуме принимал участие и студент АГНИ Ильдар Галиакберов, который прошел конкурсный отбор волонтеров на английском языке. Благодаря своим знаниям английского языка и активной работе на посту председателя студенческой секции SPE (Общество инженеров-нефтяников) Ильдар скоро едет на конференцию SPE в Канаду.

Другой студент АГНИ - Вепа Одаев в июне защитил диссертацию на английском языке. А летом участвовал в международном англоязычном студенческом форуме «Летний кампус Президентской Академии».

В ближайшее время институт собирается принять положение об особой системе мотивации, разработанной для повышения англоязычных компетенций студентов и сотрудников. Система предполагает накопление участниками баллов (за самые разные активности в плане изучения языка – от прочитанной на английском книги до участия в англоязычном форуме) и последующий обмен их на различные поощрения. К примеру, баллы можно накопить и на стажировку за рубежом!