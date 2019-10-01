Халяль: нравственная гарантия качества

Слоган ООО «Ихляс» «Мы работаем с верой во Всевышнего и с любовью к Вам!» точно выражает главный принцип работы молодой и динамично развивающейся компании, название которой переводится на русский как «искренность». Компания честна и открыта для потребителей, проявляя искреннюю заботу об их здоровье и нравственной чистоте.

Первое в Тольятти производство халяльной мясопродукции под товарным знаком «Ихляс» было торжественно запущено 16 декабря 2013 года. Предполагалось ежегодно выпускать до 5 тонн колбасных изделий, сосисок и сарделек 15 наименований. В марте 2015 года мясокомбинат запустил новые производственные линии, пополнив халяль-ассортимент мясными полуфабрикатами: котлетами и тефтелями, мантами и пельменями.

Сегодня компания предлагает потребителям широчайший ассортимент мясных халяль-продуктов. Это полукопченые, сырокопченые и вареные колбасы, сосиски, сардельки, разнообразные мясные деликатесы и полуфабрикаты, хорошо известные покупателям не только Тольятти и Самары, но и всей России.

С VI Международной выставки Moscow Halal Expo 2015 компания привезла два диплома первой степени, победив в номинациях «Халяль-продукт года» и «Халяль-компания года». А через год на Moscow Halal Expo 2016 она заняла первое место в номинации «Мясные деликатесы».

В доверии к продукции со стороны покупателей и в ее высокой оценке экспертами нет ничего удивительного, ведь с начала деятельности производство работает под контролем Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль», с благословения Совета муфтиев России. Вся продукция комбината полностью соответствует заявленным стандартам.

Высококачественная продукция «Халяль» выпускается исключительно из сырья, произведенного по мусульманским традициям, проходя жесткий ветеринарный контроль. Заготавливается оно в строгом соответствии с мусульманскими религиозными канонами на всех этапах: с откорма и содержания скота до условий забоя, обработки и перевозки.

На предприятии созданы все условия для производства канонического, истинного халяля. Оно оснащено современными высокопроизводительным оборудованием: холодильными камерами и производственными линиями, установленными в просторных помещениях, отвечающих всем санитарно-гигиеническим требованиям, что позволяет производить продукцию только из охлажденного мяса. Копчение колбас идет в специальной печи, позволяющей без «химии», в естественном процессе с использованием древесных опилок придать продукции приятный вкус и аппетитный аромат.

Освоение технологии изготовления халяльных колбасных изделий шло под руководством ведущих российских технологов и специалистов, помогающих становлению сети производств халяльных продуктов по всей России. Они же разрабатывают рецептуру колбас, наиболее популярных у потребителей. Обученный ими квалифицированный персонал сегодня четко выполняет все технологические требования производства халяльной продукции.

В 2018 году ООО «Ихляс» участвовало в юбилейной 25-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «ПРОДЭСПО-2018» наряду с более чем тысячей других российских и зарубежных производителей - национальные экспозиции представило 31 государство. ООО «Ихляс» удостоено двух золотых и одной серебряной медали, получив дипломы за «Филей конский» и «п/к Сервелат по-татарски», в номинации «Инновация в составе продукта», а также диплом лауреата Международного дегустационного конкурса «Лучший халяль-продукт года» в номинации «Продукты из мяса птицы» за продукт «Буженина из мяса птицы».

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