"Это туалетное гетто": Девушку из Набережных Челнов не пустили в туалет в кафе

Жительница Набережных Челнов оказалась в не самой однозначной ситуации. Она зашла в одно из городских кафе, но не сумела попасть в туалет. Ее туда просто не пустили.

- Меня не пустили в туалет. Женщина, которая там работает сказала что туалет только для гостей. Это туалетное гетто какое-то, я домой с работы тороплюсь, а они предлагают в макдональдс идти, сделайте тогда для не гостей платный вход в сортир 5-10 рублей, - написала девушка в соцсетях.

Данное сообщение пользовалось спросом в соцсетях. В частности, пользователи интернета отметили, что никто и не обязан был пускать девушку в туалет.

"В любом кафе туалет только для гостей. Это частное заведение, они не обязаны беспокоиться о твоих биологических потребностях".

"В принципе, кафе вправе не пускать в туалет не посетителей кафе. Но существует ещё человеческий фактор. Вам не повезло".

"Это их право пускать или нет людей с улицы. А вот администрации города давно решить вопрос с общественными туалетами!".

Нашлись, впрочем, и те, кто поддержал попавшую в нестандартную ситуацию девушку. По их мнению, сотрудники кафе должны были впустить девушку.

"Я бы впустила. Каждый же может оказаться в ситуации когда надо, иногда очень надо. Понятно, что не обязаны впускать, но все мы люди и нужно лояльнее относиться друг к другу".

В остальном же девушке посоветовали купить в кафе хотя бы кофе или простую воду. В этом случае она стала бы полноправной посетительницей кафе и никто бы не предрался к ее желанию сходить в туалетную комнату.