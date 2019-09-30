"Она стоит под душем и ни на что не реагирует": Юной студентке из Ульяновска уже год не могут поставить диагноз, ей нужно лечение в Германии

23-летняя девушка из Ульяновска Екатерина Симурзина жила спокойной жизнью, училась на 4-м курсе направления «Менеджмент» института дистанционного и дополнительного образования УлГТУ, подавала надежды, но все изменилось за считанные дни. В августе 2018 года девушка почувствовала себя плохо.

Все произошло в день рождения отца Кати. Она в нужное время не приехала на торжество. Родители забеспокоились. То, в каком состоянии они увидели дочь, стало для них настоящим шоком.

- Дочь жила от нас, родителей, отдельно вместе с парнем. В тот день мы ждали ее к праздничному столу. Ее друг приехал, а Кати все не было. На звонки она не отвечала. Мы забеспокоились. Поехал за ней, а она стоит под душем и ни на что не реагирует. Там она простояла больше четырех часов. Мы сразу же вызвали скорую, - рассказал порталу ulpravda.ru отец девушки Александр Симурзин.

Обследование в больнице ничего не дало. Врачи не поставили диагноз, а просто посоветовали обратиться к неврологу по месту жительства. Поездки по другим больницам тоже не давали результата, ульяновские и московские врачи не могли поставить диагноз. Меж тем, состояние студентки ухудшалось. Три месяца назад у девушки отказали ноги, она перестала говорить, не желала питаться и даже пить.

- МРТ показало, что в мозг дочери попал вирус кори. На снимке это серое вещество, которое и вызвало болезнь, онкология не подтвердилась. Доктор в столичной клинике неврологии уверяет, что у дочки подострый склерозирующий панэнцефалит, ассоцированный с вирусом кори (лейкоэнцефалит Ван Богарта). Но другие врачи не уверены в диагнозе. И последний анализ доказывает, что это не энцефалит. Словом, точного лечения назначить не могут. Оттого посоветовали обратиться за помощью за рубеж, - отметил отец девушки.

Врачи, которые готовы взяться за случай Кати, нашлись в Германии. Естественно, что лечение не бесплатное. Находиться под наблюдением врачей нужно не меньше недели, а это обойдется в 10 тысяч евро, что в переводе на российскую валюту составляет более 700 тысяч рублей. Если добавить к этой сумме расходы на перелет, проживание и прочие нужды, то сумма превысит миллион рублей. Пока таких денег у семьи просто нет.

За здоровье девушки переживают одноклассники и одногруппники Екатерины. Они навещают ее. Однако на этом они не остановились. Студенты УлГТУ объявили сбор средств на лечение студентки. Об этом они сообщили в соцсетях. Студенты просят откликнуться всех неравнодушных и помочь девушке.