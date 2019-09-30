Марина Кравец: «Наше путешествие на остров Бали оказалось волшебным!»

13 октября на ТНТ стартует шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов попытаются найти свою любовь. Ведущей шоу будет Марина Кравец, которой придется разбираться в сложных любовных отношениях Ольги и Тимура с участниками проекта. О том, как проходили съемки, и чем удивил Бали, Марина рассказала в эксклюзивном интервью.

- Вы хорошо знаете Тимура, достаточно близко познакомились с Ольгой Бузовой. Как думаете, в чем главная причина, по которой у них не строится личная жизнь?

- По стереотипным меркам, возможно, и не строится, хотя личная жизнь на то и личная, возможно, Олю и Тимура в целом всё устраивает. Но нельзя отрицать, что популярной, известной персоне найти человека по душе сложно. Медийность, конечно, вносит коррективы в жизнь, и найти того, кто полюбит твои плюсы и минусы, а не статус быть рядом, думаю, не простая задача.

- Открыли ли вы для себя какие-то новые черты, например, в Тимуре за время этого шоу?

- Он довольно чувствительный человек, мне кажется, добрый, в прекрасной физической форме и с отличным прессом! В Москве я в этом убедиться не могла, а во время съемок на Бали он раскрылся во всей красе. Его кубики не компьютерная графика. С чем и поздравляю его потенциальную спутницу по жизни.

- А что насчет Ольги? Вы заметили разницу в ее поведении, подходе к выбору по сравнению с шоу «Замуж за Бузову»?

- Да! Оля стала другой, в каком-то смысле расслабилась. Сейчас она эмоционально более стабильна, чем в проекте «Замуж за Бузову», где она могла заплакать при упоминании горького опыта отношений, когда ей принесли кофе или если пошёл дождь. Сейчас на дождь она реагирует гораздо спокойнее.

- Как вы считаете, реально ли найти свою любовь на шоу?

- Почему нет? Есть примеры в мировой практике телешоу, когда пары сходились, заводили детей и живут счастливо до сих пор. По-моему, примерно четыре таких случая зафиксировано. Почему бы Оле с одним из участников «Плана Б» не стать пятой такой парой? Или Тимуру с претенденткой на его сердце? Или Оле с Тимуром? Вариантов несколько!

Фото: ТНТ

- Вы как ведущая должны были оставаться беспристрастной. Сложно ли это было делать?

- В этот раз легче! Мы практически не пересекались с участниками. В проекте «Замуж за Бузову» мы общались больше, и эмпатия была несколько выше.

- Вообще, если говорить о самом шоу и участниках. У вас были какие-то симпатии и антипатии? Были ли явные любимчики и те, кто совсем вам не нравился?

- У меня любимчиков быть и не могло. У меня муж и другие задачи. Но были моменты, когда я была уверена, что участник останется, а он вдруг выбывает. Для меня это было сюрпризом не меньше, чем для него.

- Вы можете на глаз определить, искренен ли человек или все ради шоу делает?

- Теперь, учитывая опыт, наверное, да. В «Замуж за Бузову» это было в некоторых случаях сделать труднее. В «Плане Б» даже на уровне кастинга было несколько людей, при общении с которыми возникал один вопрос: что ты здесь делаешь?! Ты взрослый мужик, который даже не понимает, зачем пришел. А ведь тебя и твои мысли еще и покажут на федеральном канале. Зато за такими персонажами интересно наблюдать со стороны. В общем, перед тем, как пойти на реалити, хорошо подумайте, потому что там довольно суровые условия, к которым не все готовы, и без уверенности в собственных действиях и силах там делать нечего.

Фото: ТНТ

- Кто был более «изобретателен» со свиданиями и ухаживаниями? Девушки, которые пришли к Тимуру или мужчины, которые пришли бороться за сердце Ольги?

- Мне показалось, что девушки в целом были более решительны и активнее шли в наступление. Да и вообще лучше ориентировались в ситуации. Парни были слегка растерянны, но порой довольно милы.

- Самый трогательный момент шоу для вас?

- Про секс между участниками, наверно, не стоит говорить? Тогда вспомню другой эпизод: одной из претенденток Тимур подарил звезду с её именем, думаю, ей было очень приятно и запомнится на всю жизнь.

-Вам приходилось озвучивать участникам проекта решения Ольги или Тимура (например, о том, что кому-то придется покинуть проект)? Вам трудно говорить нет в жизни, отказывать кому-то? Как ощущаете себя в такие моменты?

- Я рада, что эта ноша была на плечах исключительно Оли и Тимура. Не исключаю, что они рады были бы её сбросить, но таковы условия проекта. В жизни говорить «нет» со временем научилась.

- Съемки были на Бали. Были ли там раньше, и что особенно впечатлило на острове?

- Вообще, была на Бали впервые. В чем-то ожидала большего: например, от кухни и пляжей, в Таиланде к этим пунктам вопросов нет. Но это место необычное, волшебное. Я это немного тоже ощутила. Например, я несколько раз случайно выходила «в город» без кошелька. Казалось, собралась, всё взяла - ан нет. В Москве со мной такого не бывает. Так вот в каждой такой ситуации на Бали мне встречались люди, которые либо угощали, либо я сразу возвращала им деньги на карту, либо случайно в кармане находила ровно необходимую сумму, хотя об этих деньгах вообще забыла. Это было интересно, будто тебя вели и давали понять: всё, что нужно у тебя будет, остальное - не так важно.

Фото: ТНТ

- На Бали приезжал ваш супруг, вы выкладывали фото. Это был сюрприз или вы ожидали его приезда? В ваших отношениях много романтики?

- Да, очень здорово, что он смог прилететь ко мне. В выходные дни мы успели посмотреть фантастически красивые места, посетили несколько храмов, познакомились с очень приятными и неординарными людьми. Балийцы - и коренные, и те, кто там давно живет, это особые люди. У них высокий уровень духовности, живут по принципу «делай хорошо, и тебе будет лучше», карму никто не отменял. Еще очень понравилась мысль о необходимом в жизни и отношении к ней: если твоей семье, чтобы прокормиться, нужно две курицы, не убивай третью. По сути это совпадает с идеей осознанного потребления, осознанного пребывания на этой планете в целом. Местные жители вообще оставили впечатление очень доброжелательных и искренне приветливых людей. Наше путешествие на остров Бали оказалось для нас очень конструктивным и волшебным!

А каким оно окажется для Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова смотрите с 13 октября в 20.30 в шоу «План Б» на ТНТ!