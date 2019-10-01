2019-10-01T16:15:56+03:00
Общество

Насколько хорошо вы помните школьную программу?: «БИМ-радио» разыграет 25 тысяч рублей среди своих слушателей

Интеллектуальная игра будет проходить в прямом эфире с 1 по 25 октября
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Сколько выпускников ежегодно говорят о том, что некоторые предметы школьной программы им не пригодятся никогда в жизни? Десятки? Сотни? А зря. «БИМ-радио» вот, например, решило разыграть среди своих слушателей 25 тысяч рублей. Чтобы стать одним из победителей достаточно лишь ответить на один из экзаменационных вопросов, касающихся школьной программы.

Интеллектуальная игра будет проходить в прямом эфире с 1 по 25 октября. Чтобы принять в ней участие, нужно отправить сообщение со своими данными (имя, фамилия, отчество, возраст) на номер 4647*. А после – ждать звонка ведущего. В произвольное время он объявит о начале игры, и свяжется с тем, кто отправил заявку. В специальной чаше будут лежать шары с названием «школьных предметов» и уровнем сложности вопроса. Какие именно знания – географии, физики или литературы – у вас будут проверять, решит случай.

За каждый правильный ответ «БИМ-радио» будет дарить своим слушателям тысячу рублей. Однако в случае, если участник не справляется с заданием, сумма выигрыша переносится на следующий день.

Косинусы, эпитеты, углеводороды, сила притяжения и деепричастия могут стать вашим билетом к победе!

18+

* Стоимость сообщения до 7 руб. с НДС для всех операторов сотовой связи.

*Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте их получения смотри на сайте.

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