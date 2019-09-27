В кастинге шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ приняли участие сразу два казанца

В эту субботу на ТНТ продолжится кастинг нового, шестого по счету сезона шоу «ТАНЦЫ». Традиционно кастинги – самое нервное испытание для участников, но самое интересное для телезрителей.

В этот раз за право прохождения в следующий этап поборются два жителя Казани Лиза Америка (17 лет) и Julian Hock (24 года).

Захочет ли кто-то из наставников взять их в свою команду и как близко они смогут подойти к своей мечте реализовать себя в танцах и получить главный приз 3 миллиона рублей? Нашим участникам достаточно услышать заветную фразу «Вы в «Танцах» хотя бы от одного члена жюри – Мигеля, Егора Дружинина, Татьяны Денисовой и – на этот раз – Юлии Ахмедовой.

ЛИЗА АМЕРИКА

Елизавета, несмотря на свой юный возраст, уже хореограф, танцует 7 лет и тренируется в двух студиях Казани. Преподает в школе Youdancer и состоит в команде школы KingStep, где набирается еще больше опыта. В этом году девушка решила, что готова принять участие в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Думает, что удивит наставников своим мастерством в свои 17 лет. Ближе всего по духу из наставников ей кажется Мигель, но была бы рада попасть и к Егору Дружинину, и к Татьяне Денисовой. Признается, что если выиграет и получит приз, планирует открыть свою студию танцев.

Фото: ТНТ

JULIAN HOCK

Юлиан (Julian Hock) на данном этапе жизни преподает в студиях. Хотя по образованию он актёр русского драматического театра, по профессии он не работает. Считает, что нужно болеть театром, посвятить этому жизнь. А сейчас он живет другими важными вещами: создает танец, создает новую музыку. Из Казани танцовщик переехал в Москву 3 года назад.

Он танцует с 8 лет: начинал с эстрадного коллектива «Дорога из города», сейчас продолжает посещать мастер-классы. О своем решении участвовать в проекте говорит так:

«А почему нет? Я ведь люблю танцевать всей душой. И, конечно же, как и каждому творческому человеку, мне хочется, чтоб меня увидели, хочу расти.. А «ТАНЦЫ». - это, безусловно, лучшее шоу в России, которое помогает и даёт то, что нужно каждому танцовщику».

Фото: ТНТ

Танцует молодой человек под авторский трек в образе Фредди Меркьюри. Он настроен серьезно и готов бороться за победу. Хочет попасть в команду Мигеля, а если выиграет приз, то потратит его на новую квартиру в Москве, чтобы перестать жить в съемной.

Оценят ли таланты наших земляков по достоинству, узнаем уже 28 сентября в 21:00 в шоу ТАНЦЫ на ТНТ!