Жители Казани смогли побывать на высокотехнологичном шоу "Сны спящей красавицы"

Перед началом зарубежного турне по городам США в столице Татарстана показали высокотехнологичное шоу «Сны спящей красавицы». Главную роль исполнила прима Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева. В роли принца - Марайна Радемакера – главный танцор Штутгардского государственного театра и балетмейстер Голландского национального балета.

Выбор места проведения шоу – ледовая площадка «ТатнефтьАрены», пожалуй, впервые принимала подобное мероприятие. Современный балет с использованием новейших технологий визуального искусства, электронная музыка и 3D-эффекты. Для погружения в атмосферу этого шоу организаторы создали эффект темной комнаты, закрыв гигантскими занавесями зал на несколько тысяч мест. Принцесса спала в темноте, и зрители также очутились во мраке, чтобы оказаться в самом сокровенном – во снах околдованной девушки.

Музыка к шоу - работа группы EDM, создающей композиции для многих американских кинофильмовФото: Алина ГАБДУЛИНА

В сказке Принцесса спала сто лет и пробудилась от поцелуя прекрасного Принца. Диана Вишнева уже не раз танцевала Принцессу Аврору в классическом варианте балета Петра Чайковского, но никто никогда не знал, какие сновидения были у нее за эти сто лет.

Может, виной тому, что увидели казанцы, были последствия отравления после укола веретена или кусочка яблочка, но Принцессе снились кошмары. Усиливала визуальный эффект электронная музыка, которая порой была просто оглушающая. Благодаря сенсорным датчикам, прикрепленным на облагающем костюме балерины, каждое ее движение проецировалось на громадном заднике сцены. Но нарисованные образы преобразовались то в снежный вихрь, разлетающихся ликов Авроры. Ей пришлось столкнуться со Страхом и Ужасом, и зритель видел не только удивительную пластику Вишневой, но и существо, напоминающее Чужого. И этот монстр благодаря IT-технологиям состоял из гибких рук балерины, вызывая отторжение. Принц на какой-то миг сумел вернуть Аврору в реальность, но ее душа вновь вернулась в этот страшный сон, в попытке собрать саму себя в единое целое.

Никто никогда не знал, какие сновидения были у Авроры за сто лет ее снаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Вторая часть шоу прошла более динамичнее и красочнее. Сумев преодолеть соблазны и собственную ярость, Аврора обрела себя, и заключительной точкой стал поцелуй Принца.

Равнодушных среди зрителей не было, но многие из них искренне недоумевали. Ожидание увидеть классический балет не оправдалось, оттого часть тех, кто пришел в этот вечер в ледовый дворец, были в растерянности. Во время антракта и после завершения шоу все делились своим мнением от увиденного на сцене.

Все отмечали профессионализм и танцоров, и просто потрясающую визуальную часть шоу, которое появилось благодаря известному миру дизайнеру Тобиасу Греммлеру, художнику по костюмам Барту Хессу, хореографу Эдварду Клюгу, художнику по свету Лорен Форт. Кстати, электронную музыку к «Снам спящей красавице» создавала группа EDM, создававшая композиции для многих американских кинофильмов.