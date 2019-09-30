После дождей и сильного ветра в Татарстане ожидают до +20

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни республика будет находиться под властью глубокого северо-западного циклона и его атмосферных фронтов.

Так, 1 и 2 октября все также ожидается теплая погода – днем от +9 до +16 градусов. Единственное, что портит картину, так это дожди и порывы сильного ветра – во вторник до 20 м/с, в среду до 22 м/с.

А вот в четверг, 3 октября, в Татарстан придет гребень антициклона. Осадки ожидаются лишь местами, да и то небольшие. А максимальная температура воздуха днем будет в пределах от +13 до +18 градусов.

В пятницу же столбики термометра, по предварительному прогнозу, и вовсе могут показать все +20 градусов и при этом никаких тебе дождей.

Правда, это только на один день. В субботу, 5 октября, через регион пройдет холодный фронт с дождями, и температура воздуха немного понизится - днем от +11 до +16.

В целом же, по прогнозу Гидрометцентра России, первые десять дней октября 2019 года для Татарстана среднесуточные температуры воздуха прогнозируются на 4 градуса выше нормы.