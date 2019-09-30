2019-09-30T17:34:00+03:00
Общество

После дождей и сильного ветра в Татарстане ожидают до +20

Пока же республика находится под властью глубокого северо-западного циклона и его атмосферных фронтов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Осадки должны прекратиться в эту пятницу.Осадки должны прекратиться в эту пятницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни республика будет находиться под властью глубокого северо-западного циклона и его атмосферных фронтов.

Так, 1 и 2 октября все также ожидается теплая погода – днем от +9 до +16 градусов. Единственное, что портит картину, так это дожди и порывы сильного ветра – во вторник до 20 м/с, в среду до 22 м/с.

А вот в четверг, 3 октября, в Татарстан придет гребень антициклона. Осадки ожидаются лишь местами, да и то небольшие. А максимальная температура воздуха днем будет в пределах от +13 до +18 градусов.

В пятницу же столбики термометра, по предварительному прогнозу, и вовсе могут показать все +20 градусов и при этом никаких тебе дождей.

Правда, это только на один день. В субботу, 5 октября, через регион пройдет холодный фронт с дождями, и температура воздуха немного понизится - днем от +11 до +16.

В целом же, по прогнозу Гидрометцентра России, первые десять дней октября 2019 года для Татарстана среднесуточные температуры воздуха прогнозируются на 4 градуса выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как установить отцовство и взыскать алименты: что нужно знать
Установление отцовства для многих ассоциируется с неприятной процедурой - тест ДНК, ругань, скандалы. К счастью, в жизни все зачастую происходит не так. Разбираемся вместе с опытным юристом, что нужно для того, чтобы установить отцовство, и когда это необ
Бесплатный хайп только снится: как сотрудники ГИБДД Татарстана ловят «блогеров»-автонарушителей
На одну только поездку на камеру и на крыше машины приходится по несколько штрафов, которые охотникам интернет-славы приходится оплачивать, возможно даже из кармана своих родителей
Новости 24
Для аэропорта Йошкар-Олы купят антиобледенителя на 3 миллиона рублей
Мэр Набережных Челнов: «Если каждый из нас по 15 деревьев будет сажать, то у города будет красивый вид»
В Марий Эл идут активные поиски 49-летнего Александра Владимирова
В Йошкар-Оле водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП с автобусом
На модернизацию лаборатории городской клинической больницы в Чебоксарах потратят 48 миллионов рублей
Школьников поили компотом из сухофруктов с плесенью, а детей-инвалидов кормили за деньги: Итоги проверки школ в Ульяновской области выявили чудовищные нарушения
Ударила ногой в пах и ткнула в голову заколкой: в Казани женщину будут судить за нападение на полицейского
В Казани закончился ремонт дороги на улице Ярослава Гашека
На казанских остановках временно отключили информационные табло
В Марий Эл 16-летний водитель мопеда попал под колеса иномарки
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
Президент Татарстана Рустам Минниханов: в 2018 году товарооборот с Финляндией достиг $524 миллиона
1 октября жители шести районов Казани останутся без света
В Татарстане на видео попало то, как дальнобойщик решил проучить водителя внедорожника
Татарстанец, напавший с канцелярским ножом на женщину в подъезде, приговорен к колонии строгого режима
Хакатон «Цифрового прорыва» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Из-за гибели 6-летнего ребенка при пожаре в Казани следователи начали проверку
В Казани для туристов запустят экскурсию по Арскому кладбищу
В Казани бетономешалка насмерть сбила женщину
30 сентября казанский «Ак Барс» проведет первый матч в новой "нефтяной" форме
В Казани на улице Безоблачной во время пожара пострадал мужчина
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ушел в отпуск
Отопительный сезон 2019/2020 в Казани: без тепла пока остаются 12 домов
В Татарстане во время пожара на даче погиб мужчина
В Татарстане женщина отказала пенсионеру в интиме, и он зарубил ее топором
Массовое отключение воды в Казани: работы закончили на 7 часов раньше запланированного
После пожара в «Арарате» в Набережных Челнах проверят все заброшенные здания