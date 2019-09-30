2019-09-30T17:34:00+03:00
Общество

Мэр Казани Ильсур Метшин сравнил турпоток в город с надоем молока, а Нью-Йорк посчитал грязным

Градоначальник считает фишкой столицы Татарстана – чистоту на улицах
Лика ИСАЕВА
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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30 сентября в мэрии Казани на очередном совещании «деловой понедельник» после озвученных данных о турпотоке в город за 8 месяцев 2019 года и желании увеличить число гостей до 4 миллионов человек в год Ильсур Метшин сравнил его с надоем молока.

- Надо настроиться на большую работу, ведь расти всегда сложно - заявил мэр. - Я хорошо помню, как в первые годы мы поднимали надои молока. Если у тебя корова дает молока чуть больше козы, две тысячи литров в год, а потом ты достигаешь 4,3-4,6 литров в год, то каждый килограмм будет на вес золота! Все это требует большого профессионализма, хорошего ухода и кормления. Вот так и с нашей Казанью - ее надо холить, любить, лелеять и держать в чистоте! Это тоже одна из наших фишек, чистота, - заявил мэр города Ильсур Метшин.

Отметим, в этом году Казани занимала 3 и 5 место в рейтинге российских городов по популярности у путешественников на весенние и осенние праздники соответственно. Так, за 8 месяцев столицу Татарстана посетило 2,8 миллиона туристов. Оказалось, что это на 8% больше, чем за такой же период 2018 года. К слову, в этот раз из-за рубежа в Казань чаще всего приезжали именно из Китая и Казахстана.

- Комфорт и чистота - вот главная составляющая! – также заявил Ильсур Метшин. - Это в глаза бросается. Когда мы были в Нью-Йорке, то какое первое ощущение? Ну можно было бы и убраться, особенно в квартале ООН, по которому идут делегации.

Отметим мэр Казани побывал в Нью-Йорке недавно в рамках визита в качестве президента евразийского отделения всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Ильсур Метшин принял участие в форуме местных и региональных властей, который проходил под эгидой Генеральной ассамблеи ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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