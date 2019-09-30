В Татарстане посетители магазина устроили давку из-за дешевых блендеров.

Жаркую схватку наблюдали посетители одного из торговых центров в татарстанском Нижнекамске в субботу, 28 сентября. В одном из магазинов, продающих бытовую технику, столпилось несколько сотен человек.

Они собрались ради дешевых блендеров, которые решили продать всего за 199 рублей. Акция действовала всего один день - с 16.00 и до 18.00. Поэтому татарстанцы решили не упускать такой возможности и буквально ринулись в бой. Ведь согласно сделанному рекламному объявлению количество этих блендеров ограничено.

Жаждущих было только, что продавцы побоялись выходить в зал. Коробки с блендерами буквально выбрасывали в толпу, где в битву за блендер тут же вступали как мужчины, так и женщины.

По предварительным данным, никто не пострадал. Хотя, судя по комментариям в соцсетях от других жителей Нижнекамска, которые видимо не успели на распродажу, никто бы и не удивился, если бы жертвы все же были

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Набережных Челнах из-за стирального порошка за 99 рублей покупатели едва не разнесли магазин и не затоптали пенсионерку

Рекламная компания принесла свои «плоды». Несколько сотен людей, не жалея ни себя, ни других, бросились за товаром, который и был дешевле всего-то на 51 рубль (подробности)

В Казани из-за дешевой курицы покупатели магазина словно обезумели – они устроили драку

Люди даже не обращали внимание, что им на головы летят коробки (подробности)

.