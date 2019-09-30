2019-09-30T11:11:40+03:00
Общество

В Татарстане посетители магазина устроили давку из-за дешевых блендеров

За бытовую технику просили всего 199 рублей [видео]
Лика ИСАЕВА
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Продавцы, боясь решительно настроенной толпы, просто выбрасывали в нее акционный товар.Продавцы, боясь решительно настроенной толпы, просто выбрасывали в нее акционный товар.Фото: скриншот с видео
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Жаркую схватку наблюдали посетители одного из торговых центров в татарстанском Нижнекамске в субботу, 28 сентября. В одном из магазинов, продающих бытовую технику, столпилось несколько сотен человек.

Они собрались ради дешевых блендеров, которые решили продать всего за 199 рублей. Акция действовала всего один день - с 16.00 и до 18.00. Поэтому татарстанцы решили не упускать такой возможности и буквально ринулись в бой. Ведь согласно сделанному рекламному объявлению количество этих блендеров ограничено.

Жаждущих было только, что продавцы побоялись выходить в зал. Коробки с блендерами буквально выбрасывали в толпу, где в битву за блендер тут же вступали как мужчины, так и женщины.

По предварительным данным, никто не пострадал. Хотя, судя по комментариям в соцсетях от других жителей Нижнекамска, которые видимо не успели на распродажу, никто бы и не удивился, если бы жертвы все же были

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В Татарстане посетители магазина устроили давку из-за дешевых блендеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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