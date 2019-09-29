"Мне задрали юбку и пытались расстегнуть лифчик": к девушке из Казани начали приставать прямо в автобусе

Жители Казани продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. При этом, не всегда горожане отмечают поборы со стороны кондукторов или неадекватное вождение со стороны водителей. Так, одна из жительниц Казани рассказала о странном поведении пассажиров.

Все произошло в конце неделе в салоне одного из городских автобусов. Людей в салоне было довольно много. На задней площадке "Нефаза" столпилось много людей. Как итог, к девушке кто-то попытался забраться в нижнее белье.

- На остановке в салон зашли человек 20, автобус тронулся резко, я почувствовала чью-то руку на своей ягодице. Думала сперва, что это оплошность, но прошло время, а рука не торопилась оставлять мою пятую точку. Я начала пытаться спихнуть ее, но не получалось. Более того, приставания продлились. Мне задрали юбку и пытались расстегнуть лифчик. Я не могла понять, кто это делает, но, как только водитель открыл дверь, то все прекратилось, а я увидела, как в открытую дверь юркнул молодой парень, который показался школьником или молодым студентом, - написала женщина в соцсетях.

Отметим, что на неадекватное поведение пассажиров жительницы Казани начали жаловаться еще несколько месяцев назад. С тех пор. как выяснилось, мало что изменилось. При этом, некоторые пользователи интернета считают, что девушки сами провоцируют такое поведение со стороны пассажиров.

"А чего вы хотели? Вы сами одеваетесь откровенно. Порой реально видишь девушку, которая одета так, как будто сама кричит - раздень меня, ну или подними юбку. Вы сами провоцируете мужчин - одевайтесь скромнее".

"А что ты хотела? Напялила короткое платье и полезла в переполненный автобус? Как буто ты не понимаешь, что там в тесноте может произойти все, что угодно".

Впрочем, нашлись люди, которые встали на сторону девушке. По их словам, в общественном транспорте сейчас можно ждать все, что угодно.

"Как-то ехал в автобусе, на остановке зашла бабуля, автобус дернулся, а та не нашла за что зацепиться и схватилась за рукав моей рубашки, естественно она его порвала, но не извинилась, а спокойно пошла дальше, начала искать, где бы присесть".

"Часто езжу в автобусах и слышу возгласы с задней площадки. Там тесно же, вот все и пытаются пробраться ближе к двери или к сиденьям. Конечно, кто-то может задеть по определенным местам. С другой стороны, кто-то может и ждет именно этого".

В остальном же пассажиркам посоветовали лучше следить за собой и своими вещами в транспорте.